Adiós al pingüino de Suica: la mascota se ‘gradúa’ a finales de 2026, con 120 millones de tarjetas emitidas

El Suica no Penguin (pingüino de Suica), la querida mascota de la tarjeta IC (de circuito integrado) de Suica emitida por JR East, se “graduará” a finales del año fiscal 2026.

Puede utilizarse en 2.184.000 tiendas

JR East anunció la decisión en noviembre de 2025: coincidiendo con la mejora de las funciones de su tarjeta Suica a partir del otoño de 2026, se realizará un relevo de la mascota para conmemorar el 25.º aniversario del lanzamiento de la propia Suica.



La tarjeta Suica (izquierda, proporcionada por JR East) y el pingüino de Suica (© Chiharu Sakazaki / JR East / DENTSU)

Desde la introducción de la tarjeta Suica, su pingüino ha sido muy querido por muchos usuarios debido a su adorable apariencia, lo que ha contribuido significativamente a dar a conocer la Suica y promover su uso. Su creadora, la ilustradora Sakazaki Chiharu, comentó: “Me ha hecho muy feliz acompañar al pingüino de Suica durante este largo periodo de 25 años”.

Suica es una abreviatura de Super Urban Intelligent Card (“tarjeta urbana superinteligente”), y su nombre incluye el matiz de ser una tarjeta IC que permite moverse suisui (fácilmente o rápidamente). El servicio se lanzó en 2001 como un billete de IC utilizable en 424 estaciones del área metropolitana de Tokio. Desde entonces ha expandido su área de uso, servicios y establecimientos mediante la interoperabilidad con otros operadores de transporte y la adopción de dinero electrónico.

Se han emitido aproximadamente 120 millones de tarjetas Suica (a finales de octubre de 2025), incluyendo la versión física y la móvil, y el número de establecimientos donde se puede utilizar asciende a unos 2.184.000 (a finales de septiembre de 2025).

Uso diario más alto: unos 11,83 millones de transacciones (25 de julio de 2025).

Uso mensual más alto: unos 323,06 millones de transacciones (julio de 2025). * Cifras máximas de uso a octubre de 2025.

Fuente: JR East.

Historia de Suica

18 de noviembre de 2001

Inicio del servicio en 424 estaciones del área metropolitana de Tokio.

22 de marzo de 2004

Se lanza el servicio de dinero electrónico Suica.

1 de agosto de 2004

Inicio del uso de tarjetas IC con la tarjeta de transporte “ICOCA” de JR West.

1 de junio de 2007

Inicio del servicio de puntos.

23 de marzo de 2013

Inicio del servicio de uso a nivel nacional con tarjetas IC de transporte.

Julio de 2013

El uso mensual del dinero electrónico para el transporte supera los 100 millones de transacciones por primera vez.

Julio de 2018

El uso mensual del dinero electrónico para el transporte supera los 200 millones de transacciones por primera vez.

1 de septiembre de 2019

Lanzamiento del servicio “Welcome Suica” para visitantes extranjeros en Japón.

8 de septiembre de 2020

El número de miembros de Mobile Suica supera los 10 millones.

Fuente: JR East.

Material de referencia

(Imagen del encabezado: pantalla de Mobile Suica para smartphone proporcionada por JR East - Kyodo.)