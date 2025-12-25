Adiós al pingüino de Suica: la mascota se ‘gradúa’ a finales de 2026, con 120 millones de tarjetas emitidas

Adiós al pingüino de Suica: la mascota se ‘gradúa’ a finales de 2026, con 120 millones de tarjetas emitidasEconomía Sociedad
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Puede utilizarse en 2.184.000 tiendas
JR East anunció la decisión en noviembre de 2025: coincidiendo con la mejora de las funciones de su tarjeta Suica a partir del otoño de 2026, se realizará un relevo de la mascota para conmemorar el 25.º aniversario del lanzamiento de la propia Suica.
Desde la introducción de la tarjeta Suica, su pingüino ha sido muy querido por muchos usuarios debido a su adorable apariencia, lo que ha contribuido significativamente a dar a conocer la Suica y promover su uso. Su creadora, la ilustradora Sakazaki Chiharu, comentó: “Me ha hecho muy feliz acompañar al pingüino de Suica durante este largo periodo de 25 años”.
Suica es una abreviatura de Super Urban Intelligent Card (“tarjeta urbana superinteligente”), y su nombre incluye el matiz de ser una tarjeta IC que permite moverse suisui (fácilmente o rápidamente). El servicio se lanzó en 2001 como un billete de IC utilizable en 424 estaciones del área metropolitana de Tokio. Desde entonces ha expandido su área de uso, servicios y establecimientos mediante la interoperabilidad con otros operadores de transporte y la adopción de dinero electrónico.
Se han emitido aproximadamente 120 millones de tarjetas Suica (a finales de octubre de 2025), incluyendo la versión física y la móvil, y el número de establecimientos donde se puede utilizar asciende a unos 2.184.000 (a finales de septiembre de 2025).
Datos relacionados con Suica
- Número de tiendas en las que se puede utilizar: unas 2.184.000 (a finales de septiembre de 2025).
- Uso diario más alto: unos 11,83 millones de transacciones (25 de julio de 2025).
- Uso mensual más alto: unos 323,06 millones de transacciones (julio de 2025).
* Cifras máximas de uso a octubre de 2025.
Fuente: JR East.
Historia de Suica
18 de noviembre de 2001
Inicio del servicio en 424 estaciones del área metropolitana de Tokio.
22 de marzo de 2004
Se lanza el servicio de dinero electrónico Suica.
1 de agosto de 2004
Inicio del uso de tarjetas IC con la tarjeta de transporte “ICOCA” de JR West.
1 de junio de 2007
Inicio del servicio de puntos.
23 de marzo de 2013
Inicio del servicio de uso a nivel nacional con tarjetas IC de transporte.
Julio de 2013
El uso mensual del dinero electrónico para el transporte supera los 100 millones de transacciones por primera vez.
Julio de 2018
El uso mensual del dinero electrónico para el transporte supera los 200 millones de transacciones por primera vez.
1 de septiembre de 2019
Lanzamiento del servicio “Welcome Suica” para visitantes extranjeros en Japón.
8 de septiembre de 2020
El número de miembros de Mobile Suica supera los 10 millones.
Fuente: JR East.
Material de referencia
- JR East, Fact Book (en japonés e inglés)
- JR East, Noticias JR East: Gracias a todos, Suica celebra su 20.º aniversario (en japonés)
(Imagen del encabezado: pantalla de Mobile Suica para smartphone proporcionada por JR East - Kyodo.)