Los nombres de bebé más populares en 2025: Sui para niña y Minato para niño

En una era en la que la desigualdad y la división se están extendiendo y la soledad y el aislamiento son graves problemas sociales, los padres ponen en los nombres de sus hijos un deseo ferviente: que valoren las conexiones con otras personas y vivan una vida plena.

Según la encuesta anual de nombres de bebés realizada por Meiji Yasuda Life Insurance, los nombres más populares para las niñas nacidas en 2025 fueron Sui o Midori (翠) y para los niños Minato o Sō (湊).

En cuanto a la lectura de los nombres: para las niñas, Ema fue la lectura más común, mientras que para los niños, Haruto ha sido la lectura más popular por 17.º año consecutivo.

Respecto a los ideogramas utilizados en los nombres: para las niñas, el carácter 愛 (Ai), que significa amor, ha sido el más utilizado por cuarto año consecutivo. Para los niños, el carácter 翔 (Shō), que significa volar, ocupa el primer lugar por quinto año consecutivo. Este carácter evoca una sensación de gran escala, de “volar muy alto por el cielo”. La presencia del jugador de la MLB Ōtani Shōhei, famoso por su excepcional carrera, con un desempeño que parece de otra dimensión, parece haber influido también.

Nombres de niñas

El nombre 翠 (Sui, Midori) fue subiendo en la clasificación desde el puesto 18, en 2022, hasta alcanzar el primer lugar por primera vez este año. El kanji 翠 (sui) significa “martín pescador”, un pájaro con plumas de un verde brillante. También se relaciona con el jade (hisui). Los padres que ponen estos nombres a sus hijas esperan que estas tengan una vida hermosa y feliz.

El segundo puesto es para 陽葵 (Himari), donde el carácter 葵 (aoi, “malva real”) que florece mirando al sol (陽 / hi) se combina con el deseo de una vida que avance con brillo.

El tercer puesto es para 紬 (Tsumugi), que, al evocar el hilado y el meticuloso tejido del hilo, sugiere los conceptos de “conexión” y “perseverancia”.

En cuarto lugar, y ya dentro de los diez más usados, está 茉白 (Mashiro), una combinación de 茉 (matsu), “jazmín aromático”, y 白 (shiro), “blanco” puro.

Nombres de niños

El nombre 湊 (Minato, Sou) ha alcanzado el primer puesto por primera vez. El kanji 湊 (minato) significa “lugar donde se acumula el agua” o “muelle (puerto)”. Se desea que su portador sea sociable y tenga un encanto que atraiga a la gente.

El segundo puesto es para 伊織 (Iori), y el tercero para 結翔 (Yuito, Yūto). Los ideogramas 織 (ori, “tejer”) y 結 (yui, “conectar”) también reflejan la importancia de valorar las conexiones humanas.

La mitad del top 10 son nombres de un solo kanji. Las lecturas de dos moras (sílabas, en el contexto de la fonética japonesa), como Ren (蓮), Saku (朔), Ao (碧) o Ran (藍), son claras y fáciles de pronunciar. Existe la posibilidad de que se busque emular a deportistas de élite como el futbolista Tanaka Ao o el jugador de voleibol Takahashi Ran.

Los 10 nombres de niña más populares

Puesto (año anterior) Nombre / lectura principal 1 (2) 翠 / Sui, Midori 2 (4) 陽葵 / Himari 3 (1) 紬 / Tsumugi 4 (19) 茉白 / Mashiro 5 (3) 凛 / Rin 6 (7) 陽菜 / Hina 7 (7) 心陽 / Koharu 8 (58) 彩葉 / Iroha, Ayaha 8 (19) 詩 / Uta 10 (11) 琴葉 / Kotoha 10 (29) 結菜 / Yūna, Yuina

Fuente: Meiji Yasuda Life Insurance.

Los 10 nombres de niño más populares

Puesto (año anterior) Nombre / lectura principal 1 (15) 湊 / Minato 2 (36) 伊織 / Iori 2 (26) 結翔 / Yuito, Yūto 4 (14) 琉生 / Rui, Ruki 5 (6) 蓮 / Ren 6 (22) 朔 / Saku 6 (6) 碧 / Ao 8 (5) 陽向 / Hinata 8 (1) 陽翔 / Haruto, Hinato, Haruka 8 (40) 藍 / Ran, Ai

Fuente: Meiji Yasuda Life Insurance.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta de nombres de niños nacidos en 2025, de Meiji Yasuda Life Insurance.

(Imagen del encabezado: Photo AC.)