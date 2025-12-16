Las palabras relacionadas con Japón más ‘googleadas’ en todo el mundo en 2025

Google en EE. UU. reveló la lista de términos más buscados en el mundo en 2025. Japón destacó en las búsquedas de estaciones de tren en Google Maps: una mayoría ocupó los primeros puestos de la clasificación.

En octavo lugar, lo último de Pokémon

Google anunció en diciembre su clasificación de palabras clave más buscadas en 2025. En el ranking se analizan las tendencias entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2025, y se clasifican los términos más buscados en distintas categorías.

En el apartado de “Videojuegos”, Pokémon Legends: Z-A, de Nintendo, ocupó el octavo lugar.

Palabras relacionadas con Japón más buscadas en Google

Videojuegos

8 Pokémon Legends: Z-A

Librerías

2 Tienda principal de Animate, Ikebukuro 6 Animate Osaka, Nipponbashi 7 Tsutaya Books, Daikanyama

Estaciones de tren

1 Estación de Kioto 2 Estación de Nagoya 3 Estación de Tokio 5 Estación de Hakata 6 Estación de Ikebukuro 7 Estación de Shin-Osaka 8 Estación de Osaka 9 Estación de Sendai 10 Estación de Hiroshima

* Los números indican el puesto en la clasificación. Fuente: Google.

La estación de Kioto quedó en primer lugar en las búsquedas de estaciones en Google Maps. Justo debajo de ella quedaron la estación de Nagoya y la de Tokio, en segundo y tercer lugar, respectivamente. A excepción de la estación de París-Lyon (Francia), que quedó en cuarto lugar, el resto de las estaciones clasificadas entre las 10 primeras son japonesas.

En la sección de librerías en Google Maps, la tienda principal de Animate en Ikebukuro (Tokio), un establecimiento especializado en anime, cómics y videojuegos, se situó en el segundo lugar en el ranking. La tienda de la misma franquicia en Nipponbashi, Osaka, se situó en la sexta posición.

Material de referencia

Google Trends「 Year in Search 2025」(en inglés)

Imagen del encabezado: exterior de la estación de JR Kioto. (Pixta)