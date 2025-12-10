Los grandes terremotos de Sanriku: una tensión en el fondo oceánico que se repite periódicamente

Situado en el límite de una placa tectónica, Japón no puede escapar a los terremotos que sufre periódicamente, pero sí puede aprender de su experiencia pasada y mejorar su preparación ante los desastres.

En la zona que va desde la parte sur de Hokkaidō hasta las proximidades de la fosa de Japón, frente a la prefectura de Fukushima, la placa del Pacífico se va subduciendo bajo la placa tectónica continental. A medida que la tensión acumulada a lo largo del límite de esta placa se va liberando, se dan con frecuencia terremotos de gran magnitud.

El Gran Terremoto del Este de Japón del 11 de marzo de 2011 alcanzó una magnitud de 9, la mayor jamás registrada. Las regiones costeras del Pacífico, desde Tōhoku hasta Kantō, se vieron afectadas por un tsunami que dejó 22.332 víctimas mortales y desaparecidos (incluidas las muertes relacionadas con el desastre) en doce prefecturas.

El Terremoto de Meiji Sanriku de 1896 (magnitud 8,5) provocó un tsunami que azotó las costas desde Hokkaidō hasta la península de Oshika (en el noreste de la prefectura de Miyagi). Se cobró 21.959 vidas y destruyó o dañó parcialmente más de 10.000 viviendas. El Terremoto de Shōwa Sanriku de 1933 (magnitud 8,1) causó inmensos daños por otro tsunami, principalmente a lo largo de la costa de Sanriku, lo que provocó 3.064 muertos y desaparecidos, y dejó casi 10.000 viviendas arrasadas, derrumbadas o inundadas.

En el siguiente mapa se reflejan los hipocentros de los principales terremotos de magnitud 7 o superior ocurridos desde la era Meiji (1868-1912), aunque la región ya había sufrido grandes terremotos desde antes del periodo Edo (1603-1868), como el de Jōgan (869), y durante dicho periodo, como el de Keichō Sanriku (1611) o el de Kansei (1793).

Hipocentro Fecha Magnitud Costa de Sanriku (Meiji) 15/6/1896 8,5 Norte de la costa de Sanriku 9/8/1901 7,4 Costa de Sanriku (Shōwa) 3/3/1933 8,1 Costa este de la prefectura de Fukushima 5/11/1938 7,5 Tokachi 16/5/1968 7,9 Costa de la prefectura de Miyagi 12/6/1978 7,4 Costa de Sanriku Haruka 28/12/1994 7,6 Costa de la prefectura de Miyagi 23/5/2003 7,1 Este de Japón (premonitor) 9/3/2011 7,3 Este de Japón 11/3/2011 7,4 Este de Japón 11/3/2011 7,5 Gran Terremoto del Este de Japón 11/3/2011 9,0 Costa de la prefectura de Miyagi 7/4/2011 7,1 Costa de Sanriku 10/7/2011 7,0 Costa de Sanriku 7/12/2012 7,3 Costa de la prefectura de Fukushima 26/10/2013 7,1 Costa de la prefectura de Fukushima 22/11/2016 7,4 Costa de la prefectura de Fukushima 16/3/2022 7,4 Costa del este de la prefectura de Aomori 8/12/2025 7,6

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: daños causados por un tsunami e incendios provocados por el mismo en la ciudad de Yamada, en la prefectura de Iwate. Fotografía realizada el 19 de abril de 2011, cortesía de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.)