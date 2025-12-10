Emiten un aviso por posible terremoto de gran magnitud a raíz del temblor ocurrido en la costa de Aomori

A raíz del terremoto ocurrido el 8 de diciembre frente a la costa oriental de Aomori, se considera que ha aumentado la posibilidad de que se produzca un gran temblor a lo largo de la fosa de Japón o la fosa de las Kuriles.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió el 9 de diciembre a las 2:00 a.m. una advertencia por la posibilidad de que se produzca un potente temblor en la zona de Hokkaidō–Sanriku, a raíz del terremoto registrado frente a la costa oriental de Aomori el día 8 a las 23:15.

Es la primera vez que se emite este aviso desde que comenzó a aplicarse este sistema en diciembre de 2022. La probabilidad de que se produzca un gran terremoto, que normalmente es de alrededor del 0,1 %, es ahora de aproximadamente el 1 %, aunque no implica necesariamente que vaya a ocurrir un sismo.

El aviso abarca 182 municipios, principalmente en la costa del Pacífico desde Hokkaidō hasta la prefectura de Chiba. Durante la próxima semana se piden que la población esté preparada para evacuar rápidamente en caso de que se emitan alertas por un fuerte temblor o tsunami. No se considera necesario realizar evacuaciones preventivas ni suspender el transporte público o las actividades escolares.

Precauciones especiales asociadas al aviso por posible terremoto

Mantener una disposición que permita evacuar de inmediato, de día o de noche.

Llevar siempre consigo artículos de emergencia (dinero en efectivo, tarjeta My Number, etc.).

Revisar las medidas de preparación habituales, como la fijación de muebles, la comprobación de reservas de alimentos y la confirmación de los medios para contactar con la familia.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)