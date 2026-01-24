Las aguas termales más populares en 2026: Kusatsu encabeza la lista por tercer año consecutivo

La clasificación anual de destinos turísticos con aguas termales más populares confirma en su edición de 2026 la solidez de Kusatsu Onsen.

Yufuin, el destino que despierta mayor anhelo

Kusatsu Onsen encabezó por tercer año consecutivo la clasificación de los balnearios más populares de Japón elaborada por el Jalan Research Center (JRC), entidad especializada en análisis del turismo, a partir de una encuesta en línea realizada en septiembre de 2025 a 12.595 personas. El sondeo incluyó 334 zonas con aguas termales (onsen) de todo el país, con la excepción de Tokio.

En la clasificación de popularidad se pidió a los participantes que seleccionaran, entre los destinos ya visitados, hasta cinco a los que desearían regresar. Kusatsu Onsen recibió una valoración especialmente alta por la atmósfera de la localidad, los efectos de sus aguas y la calidad de sus manantiales.

Destaca el ascenso de Beppu Onsenkyō (prefectura de Ōita), que pasó del quinto al segundo puesto, así como el de Yufuin Onsen, también en Ōita, que escaló del undécimo al quinto lugar. En tercera posición se situó Hakone Onsen (prefectura de Kanagawa), apreciado sobre todo por su facilidad de acceso, mediante transporte ferroviario, por ejemplo.

En la clasificación de los “onsen soñados”, que recoge aquellos destinos aún no visitados pero que suscitan el deseo de hacerlo, Yufuin Onsen alcanzó el primer puesto tras ocupar el sexto lugar el año anterior. De este modo desbancó Nyūtō Onsenkyō (prefectura de Akita), que había mantenido la primera posición durante muchos años.

El segundo lugar correspondió a Ginzan Onsen (prefectura de Yamagata), mientras que Kusatsu Onsen quedó en tercera posición.

El informe incluye asimismo una clasificación de onsen considerados “joyas poco conocidas”, elaborado a partir de destinos visitados. La clasificación se basa en la tasa de recomendación, calculada con el número de recomendaciones como onsen poco conocidos dividido entre el número de visitas realmente realizadas. En este caso Nyūtō Onsenkyō se mantiene en el primer puesto por cuarto año consecutivo. Entre los motivos más citados figuran su entorno natural, la sensación de aislamiento y la calidad de sus aguas termales.

Material de referencia (en japonés)

Jalan Research Center, Ranking de destinos onsen más populares 2026

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: por la noche, el baño al aire libre Nishi no Kawara Rotenburo de Kusatsu Onsen adquiere una atmósfera fantástica; Kusatsu, prefectura de Gunma - cortesía de la Asociación de Turismo de Kusatsu Onsen.)