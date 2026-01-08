La era del “cliqueo cero”: los usuarios se conforman con resúmenes de IA

Una encuesta realizada en Japón reveló que la mayoría de los usuarios que realizan búsquedas en internet tienden a confiar en los resúmenes generados por inteligencia artificial.

La IA por encima de los motores de búsqueda

La rápida proliferación de la inteligencia artificial generativa está alterando significativamente la forma en que utilizamos internet.

Seed, una empresa de apoyo al mercadeo online con sede en el distrito de Chiyoda, Tokio, realizó entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2025 una encuesta a 1.500 personas en todo el país sobre los cambios en sus hábitos de búsqueda de información. Aunque solo el 6 % afirmó que “ya casi no utiliza los motores de búsqueda” desde que utiliza la IA, si se suman los que dijeron que su uso de los motores de búsqueda había “disminuido significativamente” o “disminuido algo”, se observa que el 44,2 % de las personas está pasando “de la búsqueda a la IA”. Además, el 30,5 % informó de una disminución no solo en el número de búsquedas, sino también en la frecuencia de visitas a páginas web individuales.

El 60 % confía en las respuestas de la IA

Google comenzó a mostrar “resúmenes por IA” en la parte superior de las páginas de resultados de búsqueda a partir de 2024. Cuando se busca un término o tema de interés, la IA recopila y resume instantáneamente la información relevante de las páginas web.

Si se suman las respuestas de “a menudo” y “ocasionalmente”, el 48,8 % se queda algo satisfecho con el “cliqueo cero” (zero click), es decir, que confían únicamente en la respuesta de la IA que aparece con el motor de búsqueda, sin llegar a abrir páginas web individuales. Esto sugiere que casi la mitad está satisfecha con la respuesta de la IA por el momento.

El trasfondo del “cliqueo cero” comprende un alto nivel de confianza en las respuestas de la IA. Combinando “bastante” y “mucho”, el 60,6 % de los encuestados afirmó que confía en las respuestas. Los usuarios tienden a dar prioridad a los resúmenes rápidos con la idea de que equivalen a eficiencia temporal, frente a respuestas totalmente correctas.

A la hora de investigar asuntos desconocidos en el futuro, 677 encuestados (el 45 % del total) afirmaron que utilizarían un “motor de búsqueda”. Por otra parte, si se suman los que “utilizarían ambos métodos” (343 encuestados) y los que “utilizarían la IA generativa” (226 encuestados), aproximadamente el 38 % muestra una actitud positiva hacia el uso de la IA en este sentido.

Mientras tanto, los operadores de páginas web que reciben las búsquedas han invertido un considerable esfuerzo y fondos en la optimización de motores de búsqueda (SEO) para aparecer en los primeros puestos de los resultados de búsqueda de Google y asegurar así las visitas a sus páginas. Sin embargo, a medida que los usuarios confían cada vez más en la IA generativa, se acerca rápidamente una era en la que el SEO por sí solo ya no garantizará esas visitas.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)