La temporada de cerezos en flor en 2026: el comienzo y la plena floración en Japón

Se espera que en 2026 los cerezos comiencen a florecer antes de lo habitual debido al clima templado que se prevé en marzo y abril.

El 18 de diciembre, la Corporación Meteorológica de Japón publicó su primer pronóstico de floración de los cerezos para 2026. Se prevé que las temperaturas en todo el país sean las típicas en enero y febrero, pero más altas de lo normal en marzo y abril, lo que significa que la floración se producirá antes de lo habitual.

Según el pronóstico de la corporación, el sakura florecerá primero en Tokio, Nagoya y Gifu alrededor del 19 de marzo, con las zonas del oeste del área del Gran Tokio floreciendo a finales de marzo. A medida que el frente de los cerezos avance hacia Hokuriku y Tōhoku, estas regiones verán cómo estos emblemáticos árboles comienzan a florecer de finales de marzo a comienzos de abril. Se espera que el frente alcance el extremo sur de Hokkaidō a finales de abril: si bien el comienzo de la floración en Tokio está previsto para el 19 de marzo, en Sapporo llegará seis semanas después, alrededor del 28 de abril.

La Corporación Meteorológica de Japón hace sus predicciones observando los cerezos somei-yoshino en unos 1.000 puntos de monitorización en todo el país. Es posible ver las actualizaciones en diferentes lugares en la web Otenki Navigator (solo en japonés).



Cerezos plenamente florecidos en el foso de Chidorigafuchi, alrededor del Palacio Imperial, en Tokio. (© PhotoAC)



Sakura en el castillo de Nagoya. (© Pixta)

Mapa del pronóstico de floración de los cerezos (2026) de la Corporación Meteorológica de Japón. (En inglés)

(Imagen del encabezado: cerezos en flor en el templo Taisekiji, en Fujinomiya, Shizuoka, en combinación con el monte Fuji, que aparece también reflejado en el estanque Myōkyō. © PhotoAC.)