Prevén hasta 18.000 víctimas mortales si se produce un potente terremoto debajo de Tokio

Aunque obviamente nadie quiere que se produzca un sismo de gran magnitud, es muy probable que algún día se produzca un terremoto justo debajo de la capital. Debemos estar preparados y tener la mentalidad adecuada para cuando llegue ese momento.

El Gobierno ha publicado nuevas estimaciones de los daños que causaría un gran terremoto justo debajo de la capital. Si se produjera un terremoto de magnitud 7 con hipocentro en el sur del centro de Tokio, se producirían sacudidas de intensidad 6 o superior, en la escala japonesa, en una amplia zona. En el peor de los casos morirían unas 18.000 personas, principalmente en las prefecturas de Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba. Los daños y el impacto económicos ascenderían a cerca de 83 billones de yenes.

El peor escenario posible es un terremoto en una tarde de invierno, sobre las 18:00 horas, con vientos de 8 metros por segundo que propagaran los incendios provocados por el sismo. Gracias a los sistemas antisísmicos de las viviendas, a la generalización de los interruptores automáticos sensibles a terremotos, y a la reducción del uso de fuego, se prevé que el número de edificios completamente destruidos o incendiados sea algo más de un 30 % inferior a las estimaciones de 2013, es decir, 400.000 edificios. De ellos, 110.000 serían destruidos por el movimiento sísmico y 270.000 por el fuego. El número de víctimas mortales también sería significativamente mayor en los incendios que en los derrumbes de edificios: 5.300 muertes por derrumbes frente a 12.000 por incendios. Además, se estima que se producirían entre 16.000 y 41.000 muertes relacionadas con el desastre, aparte de las causadas directamente por los derrumbes o los incendios.

Inmediatamente después del desastre se prevé que se producirían cortes de electricidad que afectaran a hasta 16 millones de viviendas y edificios debido al cierre de las centrales térmicas, concentradas a lo largo de la bahía de Tokio, y a las interrupciones en el suministro causadas por los daños sufridos en los postes eléctricos y otras instalaciones.

El corte de electricidad provocaría dificultades de comunicación en aproximadamente el 50 % de los teléfonos fijos de cuatro prefecturas. Los teléfonos móviles también podrían verse afectados, ya que hasta el 50 % de las estaciones base de las cuatro prefecturas podrían dejar de funcionar debido a la pérdida de electricidad y a los daños en los cables de comunicación. El acceso a internet también podría quedar interrumpido si los suministros de energía de emergencia para los centros de datos fueran insuficientes.

Los daños en las plantas de purificación de agua y las estaciones de bombeo podrían dejar sin agua a hasta 14 millones de personas. Además, los daños en las plantas de tratamiento de aguas residuales impedirían la operación de las mismas. La restauración de los sistemas de agua y alcantarillado podría llevar más de un mes debido a la escasez de personal, de equipos y de los materiales necesarios para las reparaciones.

Previsiones de daños en caso de un terremoto justo debajo de la capital

Estimaciones de 2025 Estimaciones de 2013 Víctimas mortales 18.000 23.000 Edificios completamente destruidos o incendiados 400.000 610.000 Cortes de electricidad 16 millones de edificios 12 millones de edificios Líneas interrumpidas (teléfonos fijos / internet) 7,6 millones de líneas 4,7 millones de líneas Evacuados 4,8 millones 7,2 millones Daños económicos 83 billones de yenes 95 billones de yenes

Fuente: Consejo Nacional de Gestión de Desastres, Consejo de Implementación de Medidas de Prevención de Desastres, Grupo de Trabajo sobre Medidas para Terremotos debajo de la Capital.

Material de referencia

Información sobre prevención de desastres de la Oficina del Gabinete: Daños estimados y medidas para un terremoto debajo de la capital.

