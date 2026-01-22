Empresas japonesas longevas que celebran su aniversario en 2026

Toyota Industries, Toray y Kuraray, fundadas en 1926, año en que Japón pasó de la era Taishō (1912-1926) a la era Shōwa (1926-1989) celebran este año su centenario.

2.371 empresas nacieron en el primer año de la era Shōwa

Según un recuento de Teikoku Databanku, en 2026 un total de 145.159 empresas de todo el país celebran su aniversario en términos de décadas. De ellas, 17.939 cumplen 50 años, mientras que 2.371 alcanzan los 100 años desde su fundación en 1926, primer año de la era Shōwa.

Toyota Industries Corporation (ciudad de Kariya, prefectura de Aichi) se fundó en noviembre de 1926 con el objetivo de fabricar y vender el telar automático tipo G, inventado por Toyoda Sakichi, bisabuelo del presidente del directorio de Toyota Motor, Toyoda Akio. Nacido a finales del período Edo (1603-1898) Sakichi inició su trayectoria como inventor en 1890 con un telar manual y, a partir de ahí, obtuvo y llevó a la práctica numerosas patentes en los ámbitos de la hilatura y el tejido. Tras más de 30 años desde su primera invención, en 1924 completó un telar automático innovador a escala mundial.

También en 1926 se fundaron Tōyō Rayon (actual Toray) y Kurashiki Kenshoku (actual Kuraray) con el objetivo de producir rayón, la primera fibra química de la humanidad, con un brillo similar al de la seda. Todo ello refleja hasta qué punto las fibras y los tejidos fueron la industria líder de la economía japonesa desde finales de la era Taishō hasta los primeros años de la era Shōwa.

Shūeisha, conocida por la revista de manga Shōnen Jump, que dio al mundo éxitos globales como Captain Tsubasa, Dragon Ball, SLAM DUNK o Kimetsu no Yaiba, también celebra su centenario.

Principales empresas que celebran su centenario en 2026

Shūeisha (distrito de Chiyoda, Tokio) Edición integral, incluida la revista Shōnen Jump, que lanzó títulos como Captain Tsubasa y Kimetsu no Yaiba Shin-Etsu Chemical (distrito de Chiyoda, Tokio) Fabricante de productos químicos Kanetetsu Delica Foods (Kōbe) Productos de pasta de pescado, como surimi, kamaboko y chikuwa Fuji Kyūkō (Fujiyoshida, prefectura de Yamanashi) Ferrocarril más cercano al monte Fuji: línea Fuji Kyūkō Iseki (distrito de Arakawa, Tokio) Maquinaria agrícola como tractores y plantadoras de arroz

Elaborado por nippon.com a partir de datos de Teikoku Databanku.

Entre las empresas con una historia aún más larga destaca Kikkawa, dedicada a la venta de alimentos, principalmente productos procesados de salmón, fundada en 1626, a comienzos del período Edo, que cumple 400 años. Dai Nippon Printing, empresa de impresión integral, celebra su 150.º aniversario.

Principales empresas que celebran aniversario de décadas en 2026

400 años / Kikkawa (Murakami, prefectura de Niigata) Venta de alimentos especializados en productos procesados de salmón 150 años / Dai Nippon Printing (distrito de Shinjuku, Tokio) A partir de la impresión, se extiende hacia la industria de la información 50 años / Hands (distrito de Shinjuku, Tokio) Artículos de uso cotidiano 50 años / Jojoen (distrito de Minato, Tokio) Cadena de restaurantes de yakiniku en todo el país

Elaborado por nippon.com a partir de datos de Teikoku Databanku.

Material de referencia (en japonés)

Imagen del encabezado: Telar automático con cambio de lanzadera sin detención, completado por Toyoda Sakichi en 1924 (foto cedida por Toyota Motor). En el año 2000, Toyota Motor donó una unidad de este telar al Museo de Ciencias de Londres.

(Traducido al español del original en japonés.)