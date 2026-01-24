Multas para ciclistas desde abril: usar el móvil en bicicleta se penalizará con 12.000 yenes

Con la reforma de la Ley de Tránsito, a partir de abril de este año se implantará en Japón el sistema de “tickets azules” (el sistema de notificación de infracciones de tránsito) también para las infracciones cometidas en bicicleta. Las sanciones económicas se aplicarán a los conductores de 16 años o más.

El nuevo sistema de multas a ciclistas permite a un infractor evitar sanciones penales si abona la multa correspondiente. Recibe el nombre de “ticket azul” porque la notificación que entregan los agentes de policía está impresa en papel azul.

Según la Agencia Nacional de Policía, las principales infracciones y sus respectivas multas son las siguientes. Todas ellas se aplicarán a mayores de 16 años. En cambio, las infracciones graves, como la conducción bajo los efectos del alcohol, se tramitarán por la vía penal.

Principales infracciones en bicicleta y cuantía de las multas (a partir de abril de 2026)

Uso del teléfono móvil mientras se circula en bicicleta: 12.000 yenes

Acceder a un paso a nivel con la barrera bajada: 7.000 yenes

Ignorar un semáforo en rojo: 6.000 yenes

Circular en sentido contrario o por la acera: 6.000 yenes

Circular en bicicleta usando un paraguas: 5.000 yenes

Circular usando auriculares: 5.000 yenes

Circular sin luces: 5.000 yenes

Llevar dos pasajeros, circular en paralelo, etc.: 3.000 yenes

En cuanto a la circulación por las aceras, en situaciones normales la policía se limitará a emitir una “advertencia orientativa”, sin imponer sanción económica. No obstante, se podrá multar a los ciclistas que circulen a gran velocidad por la acera, sobresalten u obliguen a detenerse a los peatones, o continúen circulando por ella tras ignorar una advertencia policial.

Aumentan los accidentes entre bicicletas y peatones

La introducción de este sistema de multas responde al aumento de las quejas ciudadanas por el incumplimiento de las normas viales por parte de algunos ciclistas, como el uso del móvil mientras circulan, el empleo de auriculares, la circulación en sentido contrario por el lado derecho de la calzada o el incumplimiento de las señales de tránsito.

Los accidentes de tránsito con ciclistas implicados que causaron víctimas mortales o heridos han aumentado durante tres años consecutivos desde 2021, superando los 70.000 casos en 2023. Dado que el número total de accidentes de tránsito desciende año tras año, el peso relativo de los accidentes de bicicleta dentro del total ha crecido, hasta representar el 23,2 % en 2024. Además, en el 75 % de los accidentes relacionados con bicicletas se detecta algún tipo de infracción legal por parte del ciclista.

En particular, los accidentes entre bicicletas y peatones han mostrado una tendencia al alza durante la última década. Entre las causas señaladas se encuentran, además de la convivencia habitual de peatones y ciclistas en las aceras, el aumento de infracciones por parte de los ciclistas (como ignorar las señales o no comprobar la seguridad) y el envejecimiento de la población, tanto de ciclistas como de peatones.

Material de referencia (en japonés)

Nueva normativa sobre bicicletas, Agencia Nacional de Policía

Nueva normativa sobre bicicletas, Agencia Nacional de Policía Para un uso seguro de la bicicleta (Manual de normas para bicicletas), Agencia Nacional de Policía

(Traducido al español del original en japonés.)