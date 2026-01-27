El envejecimiento dispara la desigualdad de ingresos hasta un máximo histórico

El envejecimiento dispara la desigualdad de ingresos hasta un máximo históricoEconomía Sociedad
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Desigualdad de ingresos y redistribución
Según la Encuesta sobre la redistribución de la renta realizada en 2023 por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el coeficiente de Gini alcanzó un 0,5855, el nivel más alto desde que comenzaron las estadísticas en 1962. Este indicador toma el valor 0 cuando todos los hogares tienen los mismos ingresos y se aproxima a 1 a medida que la desigualdad se agrava.
En la encuesta de 2023, los ingresos brutos anuales (por hogar) se situaron en 3.848.000 yenes, un 9,1 % menos que en la encuesta anterior. El avance del envejecimiento de la población y el aumento de hogares con bajos ingresos figuran entre los factores que explican este ensanchamiento de la desigualdad.
Los ingresos tras la redistribución, calculados restando impuestos y cotizaciones sociales de los ingresos brutos y sumando las prestaciones sociales, fueron de 4.677.000 yenes, un 7,2 % menos que en la encuesta anterior. El coeficiente se situó en 0,3825 y se mantiene prácticamente estable desde 1999. El llamado “grado de mejora”, que refleja el efecto redistributivo, alcanzó un máximo histórico del 34,7 %.
El hecho de que el coeficiente de los ingresos brutos aumente mientras el coeficiente tras la redistribución se mantiene indica que la redistribución mediante impuestos y seguridad social está funcionando. Al mismo tiempo, también implica una mayor carga para la población en edad activa.
La encuesta se realiza desde 1962, aproximadamente cada tres años. La edición de 2023 se llevó a cabo entre julio y agosto a 7.430 hogares, y registró una tasa de respuesta del 40,4 %.
Material de referencia (en japonés)
- Informe de la Encuesta sobre la redistribución de la renta de 2023, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
- Brechas salariales y de ingresos y efectos de la redistribución, Oficina del Gabinete
(Imagen del encabezado: FotoAC.)
desigualdad coeficiente de Gini ingresos envejecimiento demográfico