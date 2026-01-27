El envejecimiento dispara la desigualdad de ingresos hasta un máximo histórico

El coeficiente de Gini, uno de los principales indicadores de la desigualdad de ingresos, continúa ampliándose. La redistribución a través de impuestos y del sistema de seguridad social cumple la función de corregir esas brechas.

Desigualdad de ingresos y redistribución

Según la Encuesta sobre la redistribución de la renta realizada en 2023 por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el coeficiente de Gini alcanzó un 0,5855, el nivel más alto desde que comenzaron las estadísticas en 1962. Este indicador toma el valor 0 cuando todos los hogares tienen los mismos ingresos y se aproxima a 1 a medida que la desigualdad se agrava.

En la encuesta de 2023, los ingresos brutos anuales (por hogar) se situaron en 3.848.000 yenes, un 9,1 % menos que en la encuesta anterior. El avance del envejecimiento de la población y el aumento de hogares con bajos ingresos figuran entre los factores que explican este ensanchamiento de la desigualdad.

Los ingresos tras la redistribución, calculados restando impuestos y cotizaciones sociales de los ingresos brutos y sumando las prestaciones sociales, fueron de 4.677.000 yenes, un 7,2 % menos que en la encuesta anterior. El coeficiente se situó en 0,3825 y se mantiene prácticamente estable desde 1999. El llamado “grado de mejora”, que refleja el efecto redistributivo, alcanzó un máximo histórico del 34,7 %.

El hecho de que el coeficiente de los ingresos brutos aumente mientras el coeficiente tras la redistribución se mantiene indica que la redistribución mediante impuestos y seguridad social está funcionando. Al mismo tiempo, también implica una mayor carga para la población en edad activa.

La encuesta se realiza desde 1962, aproximadamente cada tres años. La edición de 2023 se llevó a cabo entre julio y agosto a 7.430 hogares, y registró una tasa de respuesta del 40,4 %.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: FotoAC.)