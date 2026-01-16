Las ventas de autos nuevos en Japón aumentaron un 3,3 % en 2025

Las ventas de autos nuevos en Japón aumentaron un 3,3 % en 2025Economía
Datos publicados por la Asociación Japonesa de Concesionarios de Automóviles y la Asociación Japonesa de Vehículos Ligeros revelan que el número total de vehículos nuevos vendidos en el mercado japonés en 2025 alcanzó las 4.565.777 unidades, un aumento interanual del 3,3 %, lo que supone el primer crecimiento en dos años.
Por segmentos, las ventas de vehículos ligeros (kei cars) crecieron un 7,0 %, hasta 1.667.360 unidades, mientras que otros vehículos matriculados (Turismos y vehículos comerciales, excluidos los kei) aumentaron un 1,2 %, hasta 2.898.417 unidades.
Daihatsu, cuyas ventas se desplomaron cerca de un 40 % en 2024 tras salir a la luz un escándalo de certificaciones fraudulentas, experimentó un fuerte rebote, con un crecimiento del 46,2 %. Toyota registró un aumento del 4,1 % y mostró un rendimiento sólido. De los ocho principales fabricantes, cinco superaron los resultados del año anterior.
En cambio, Nissan, afectada por problemas de gestión y el deterioro de su imagen de marca, sufrió una caída del 15,2 %. Honda también cerró el año en negativo, con un descenso del 7,3 %.
Volumen de ventas de vehículos nuevos por marcas principales en 2025
|Volumen de ventas anual (tasa de variación interanual)
|Toyota + Lexus
|1.501.050 (+4,1)
|Suzuki
|728.952 (+1,0)
|Daihatsu
|535.919 (+46,2)
|Honda
|619.437 (-7,3)
|Nissan
|403.105 (-15,2)
|Mazda
|149.526 (+5,3)
|Subaru
|111.297 (+7,5)
|Mitsubishi Motors
|117.874 (-1,3)
|Todas las marcas
|4.565.777 (+3,3)
Creado por nippon.com a partir de datos de la Asociación Japonesa de Concesionarios de Automóviles y la Asociación Japonesa de Vehículos Ligeros.
Imagen del encabezado: Toyoda Akiō, presidente del directorio de Toyota Motor, presenta el prototipo del modelo Century, la marca de mayor rango de la compañía, durante el Japan Mobility Show. 29 de octubre de 2025, Tokyo Big Sight, distrito de Kōtō, Tokio (Jiji Press)
