El atún de los 500 millones de yenes: un récord en la primera subasta del año en Toyosu

Un atún rojo procedente de Ōma, en la prefectura de Aomori, se subastó a comienzos de 2026 por un precio histórico en el mercado de Toyosu.

En la tradicional primera subasta del año, celebrada cada 5 de enero en el mercado de Toyosu, en Tokio, un atún rojo de 243 kilos procedente de Ōma (prefectura de Aomori) fue adjudicado por 510,3 millones de yenes, el precio más alto jamás registrado. El récord anterior correspondía a los 333,6 millones de yenes de 2019, el primer año en que la subasta se celebró tras el traslado del mercado central de Tsukiji a Toyosu. La cifra de este año supera en casi 200 millones de yenes aquel récord, marcado como el precio de doble celebración.

El ejemplar fue adquirido por Kiyomura, la empresa que gestiona la cadena de restaurantes de sushi Sushizanmai. Su presidente, Kimura Kiyoshi, comentó: “Pensé que podría comprarlo por unos 400 millones, pero el precio empezó a subir sin darme cuenta”. Aun así, añadió: “Es un producto de buen augurio. Quiero que lo pruebe cuanta más gente posible, para animar la economía”, y anunció que se ofrecerá al mismo precio habitual, entre 398 y 598 yenes.

Sushizanmai no hace público el tamaño de las piezas, pero por lo general se considera que una porción de sushi pesa entre 10 y 15 gramos. Calculando simplemente el coste por pieza se situaría entre 20.000 y 30.000 yenes (30.000 yenes son unos 189 dólares). Pero si calculamos el peso comestible restando del total la cabeza y los huesos que no se comen, el precio sería aún más caro.

Imagen del encabezado: El presidente de Kiyomura, Kimura Kiyoshi, sonríe ante el atún adjudicado por más de 500 millones de yenes (5 de enero de 2026 por la mañana, distrito de Chūō, Tokio) (Jiji)