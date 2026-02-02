¿Deseando amar? Una encuesta sugiere que más de la mitad de los jóvenes japoneses quieren pareja

Una encuesta sobre la visión hacia el amor y el matrimonio entre los jóvenes que alcanzarán la mayoría de edad en 2026 revela que el 55,5 % quiere “salir activamente con personas del sexo opuesto”, el porcentaje más alto registrado en la última década.

El 75,6 % quiere casarse

La encuesta fue realizada en línea en noviembre de 2025 por el servicio de búsqueda de pareja O-net (Tokio) entre 274 encuestados (157 hombres y 117 mujeres).

El 61,1 % de los hombres y el 47,9 % de las mujeres estaban interesados en tener una relación amorosa. Esta cifra ha aumentado durante dos años consecutivos en general. La empresa especula que esto “puede ser una reacción a las restricciones en las relaciones sociales durante la adolescencia en medio de la pandemia, lo que los ha llevado a ser más proactivos a la hora de tener un noviazgo”.

El 54,8 % de los hombres y el 53,0 % de las mujeres declararon haber tenido relaciones amorosas en el pasado, con una cifra global del 54,0 %. Las personas que actualmente mantienen una relación con alguien del sexo opuesto aumentaron en 6,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, hasta alcanzar un 34,3 % en total. Esto supone un aumento con respecto al año anterior tanto en los hombres (36,9 %) como en las mujeres (30,8 %).

En cuanto a las opiniones sobre el matrimonio, la suma de quienes “quieren casarse pronto” y quienes “quieren casarse algún día” ascendió al 75,6 % del total, lo que supone un aumento con respecto al mínimo histórico registrado el año anterior. Sin embargo, cerca del 10 % de hombres y mujeres tenían opiniones negativas sobre el matrimonio.

Entre los encuestados que afirmaron “querer casarse pronto” o “querer casarse algún día”, el 67,7 % respondió que “quería tener hijos” después del matrimonio, la cifra más alta en la última década. Este porcentaje fue del 74,2 % en el caso de los hombres y del 58,4 % en el de las mujeres.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)