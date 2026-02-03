Las muertes por accidentes de tránsito en Japón caen a 2.547 en 2025, el mínimo histórico

El número de víctimas mortales en accidentes de tránsito en Japón se situó en 2.547 en 2025, 116 menos que el año anterior, lo que supone la cifra más baja desde que comenzaron los registros en 1948.

La Agencia Nacional de Policía publicó datos sobre los accidentes de tránsito en Japón durante 2025, con un total de 2.547 muertes. Tras el repunte registrado en 2023 (el primero en ocho años), atribuido en parte al aumento de la circulación de vehículos tras el fin de las restricciones por la pandemia, las cifras volvieron a descender en 2024 y 2025, encadenando dos años consecutivos de reducción. El número total de accidentes se redujo en 3.659 casos, hasta 287.236, mientras que el de heridos descendió en 6.101 personas, hasta 338.294.

La prefectura de Kanagawa registró el mayor número de víctimas mortales

Por prefecturas, Kanagawa encabezó la lista, con 139 fallecidos, seguida de Tokio (134), Hokkaidō (129), Saitama (125) y Chiba (122). Las cifras más bajas se registraron en Shimane y Tottori, con 17 fallecidos cada una. El número de fallecidos por cada 100.000 habitantes fue más alto en Shiga, con 3,85, en comparación con la media nacional de 2,06. Le siguieron Kōchi, con 3,81, y Ōita, con 3,78. La tasa más baja se registró en Tokio, con 0,95.

Las muertes por accidentes de tránsito aumentaron con la expansión del uso de los automóviles entre las décadas de 1950 y 1960, y alcanzaron su máximo en 1970, con 16.765 fallecidos. Desde entonces ha disminuido significativamente, gracias al uso obligatorio del cinturón de seguridad para los conductores y los pasajeros delanteros en las vías públicas desde 1992, la adopción generalizada de los airbags y los avances en las tecnologías de seguridad de asistencia al conductor, como los sistemas de frenado para mitigar colisiones.

Entre las personas de 65 años o más, el número de fallecidos se redujo en 90 personas, hasta 1.423, aunque su proporción sobre el total de víctimas mortales se mantuvo alta, con un 55,9 %. El número de víctimas mortales de accidentes de tránsito entre las personas mayores por cada 100.000 habitantes fue de 3,93, aproximadamente el doble de la media nacional (2,06).

Material de referencia (en japonés)

Víctimas mortales por accidentes de tránsito en 2025, Agencia Nacional de Policía.

(Imagen del encabezado: autobús exprés de Iyotetsu que colisionó con un camión y se incendió en la autopista de Tokushima, 14 de julio de 2025, ciudad de Awa, prefectura de Tokushima; facilitada por la policía de la prefectura de Tokushima - Jiji Press.)