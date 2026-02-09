Chocolate de San Valentín: el 70 % no piensa ahorrar pese a la inflación

Ha llegado la temporada de San Valentín. Aunque el precio del chocolate ha alcanzado máximos históricos, tratándose de una cita anual, ¿quién no se permite un lujo?

Matsuya Ginza (con sede en el distrito de Chūō, Tokio), unos grandes almacenes con solera, realizó en diciembre de 2025 una encuesta sobre San Valentín entre los suscriptores de su boletín informativo. El sondeo contó con la participación de 1.328 personas de entre 17 y 84 años (con una edad media de 54,9 años).

El 65,0 % de los encuestados afirmó que este año comprará “chocolate para consumo propio”. Por otro lado, el 53,7 % adquirirá el llamado honmei choko (chocolate para la pareja o interés romántico), el 28,5 % optará por el tomo choko (para amigos) y el 20,1 % por el giri choko (chocolate por compromiso para colegas de trabajo). A excepción del chocolate por compromiso, todas las categorías han superado las cifras del año anterior.

Durante mucho tiempo el día de San Valentín en Japón se definió como la fecha en la que las mujeres regalan chocolate a los hombres para declarar su amor. Sin embargo, en los últimos años el evento ha evolucionado hacia una especie de festival del chocolate. Casi el 60 % de los encuestados considera que el mayor atractivo de esta festividad es “darse un premio a uno mismo”, mientras que el 50 % destaca el placer de “descubrir nuevos chocolates” o “ver la alegría de quien recibe el regalo”. Por el contrario, solo el 20 % considera que el objetivo es “transmitir sus sentimientos a alguien especial”, lo que refleja un cambio en el significado de esta celebración.

¡Presupuestos generosos para el evento!

Reflejando este cambio de tendencia, el presupuesto medio para el chocolate de consumo propio alcanzó los 10.662 yenes, superando por primera vez la barrera de los 10.000 yenes desde que se realiza el estudio. Esta cifra duplica los 5.573 yenes destinados al chocolate para la pareja y es más de cuatro veces superior a los 2.205 yenes invertidos en el chocolate por compromiso (por unidad).

El año pasado, cerca del 65 % de los encuestados percibió una subida en el precio del chocolate. Este año, la tendencia al alza continúa debido al encarecimiento del cacao, su materia prima. Aun así, un 16,7 % tiene previsto “permitirse el lujo” y un 55,2 % afirma que “no ahorrará” (o que no le preocupa el gasto), lo que indica que más del 70 % no tiene intención de reducir su presupuesto. A pesar de ser conscientes de los altos precios, los consumidores parecen decididos a comprar lo que les gusta en este evento anual.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta de Matsuya Ginza sobre la Percepción de San Valentín 2026.

(Imagen del encabezado: Pixta.)