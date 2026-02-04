El 45 % de los japoneses apoya el reforzamiento de las Fuerzas de Autodefensa

Es habitual ver en las noticias cómo las Fuerzas de Autodefensa participan en labores de rescate y auxilio ante los recurrentes desastres naturales en Japón. No obstante, debido a la creciente inestabilidad en Asia Oriental, parece aumentar el número de ciudadanos que valoran su presencia como un pilar de la seguridad nacional.

El apoyo al refuerzo frente al mantenimiento del statu quo

Según la Encuesta de opinión pública sobre las Fuerzas de Autodefensa y los problemas de defensa realizada por la Oficina del Gabinete en 2025, el porcentaje de ciudadanos que opina que el tamaño y las capacidades de las Fuerzas de Autodefensa “deberían incrementarse” alcanzó el 45,2 %. El sondeo, realizado en noviembre y diciembre de 2025 entre 3.000 personas mayores de 18 años, obtuvo 1.534 respuestas válidas (un índice de participación del 51,1 %). Esta cifra es la más alta registrada desde que se incluyó esta pregunta en 1991 en esta encuesta que se realiza aproximadamente cada tres años.

Mientras que en 1991 existía una brecha de más de 50 puntos entre quienes apoyaban el reforzamiento y quienes preferían mantener el estado actual, en la encuesta de 2025 esta diferencia se redujo a tan solo 4,6 puntos. Se cree que este cambio de mentalidad responde a la inquietud que generan el aumento armamentístico y la normalización de los lanzamientos de misiles de los países vecinos.

Al consultar sobre los temas de defensa que generan mayor interés (respuesta múltiple), el 68,1 % de los encuestados señaló “el poder militar de China y sus actividades en zonas aledañas”, lo que supone un incremento de 6,8 puntos respecto a la encuesta de hace tres años y marca un nuevo máximo histórico. Otras cuestiones que mantienen niveles elevados de preocupación, superando el 65 % en ambos casos, son “las capacidades y el sistema de defensa de Japón” y “el desarrollo nuclear y de misiles por parte de Corea del Norte”.

Respecto a la exportación de equipamiento militar y la transferencia de tecnología al extranjero, el 68,3 % de los encuestados se mostró a favor de promoverlas siempre que se respeten reglas establecidas, como los Tres Principios sobre la Transferencia de Equipos de Defensa. Esta postura favorable supera ampliamente al 29,7 % que manifestó una opinión negativa al respecto.

(Imagen del encabezado: dos cazas F-15 de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón junto a un bombardero estratégico estadounidense B-52 (abajo) durante un ejercicio conjunto sobre el mar del Japón el 10 de diciembre de 2025. Fotografía facilitada por el Ministerio de Defensa - Jiji.)