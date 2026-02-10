La tasa de afiliación a sindicatos cae al 16,0 % en Japón, su mínimo histórico

Según la Encuesta Básica sobre Sindicatos de 2025 publicada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el número de afiliados asciende a 9.927.000 personas. La tasa de sindicación estimada disminuyó 0,1 puntos hasta situarse en el 16,0 %, un nuevo mínimo histórico.

La tasa de sindicación ha encadenado cinco años consecutivos de descensos desde 2021. La de 2025 muestra el nivel más bajo registrado desde que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar iniciara su encuesta, en 1947.

Según los datos del ministerio, a fecha de junio de 2025, el número de personas empleadas en empresas y otras organizaciones aumentó en 660.000 respecto al año anterior, alcanzando los 62,05 millones. En contraste, el número de afiliados sindicales solo aumentó en 15.000, situándose en 9.927.000 personas.

El número de mujeres sindicalistas fue de 3.545.000, lo que supone un incremento de 40.000 personas (1,1 %) respecto al año anterior. Su tasa de sindicación estimada se mantuvo prácticamente al mismo nivel que el año anterior, con un 12,3 %.

El número de trabajadores a tiempo parcial afiliados alcanzó un máximo histórico de 1.491.000 personas, tras aumentar en 31.000 (2,1 %). Su peso sobre el total de sindicalistas subió 0,2 puntos respecto al año anterior, situándose en el 15,1 %. No obstante, la tasa de afiliación a sindicatos dentro del colectivo de trabajadores a tiempo parcial se mantuvo estable en el 8,8 %. Por otro lado, el número de sindicatos se redujo en 268 organizaciones, quedando en un total de 22.244.

Al analizar el número de afiliados por sectores industriales, el manufacturero lidera con 2.614.000 personas (el 26,5 % del total), seguido por el comercio mayorista y minorista con 1.574.000, y la construcción con 835.000.

En cuanto a las principales confederaciones, incluyendo a los afiliados de organizaciones locales independientes, Rengō (Confederación de sindicatos de Japón) sumó 6.924.000 miembros (7.000 más que el año anterior); Zenrōren (Confederación Nacional de Sindicatos) contó con 649.000 (19.000 menos); y Zenrōkyō (Consejo Nacional de Sindicatos) registró 77.000 afiliados (5.000 menos).

Discrepancias en la tasa de afiliación

La tasa de sindicación presenta divergencias con los resultados de investigaciones realizadas por universidades e institutos de investigación, que muestran una tendencia al alza desde la década de 2000, situándose recientemente entre el 25 % y el 30 %. Un artículo de investigación publicado en diciembre de 2025 en la revista Financial Review (N.º 161) del Instituto de Investigación Política del Ministerio de Finanzas señala las posibles causas de esta brecha en las estadísticas gubernamentales: (1) los sindicatos no tienen la obligación de responder, lo que facilita la omisión de datos; y (2) la debilitada estructura de los Gobiernos locales encargados de realizar el sondeo debido a las reformas administrativas.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: participantes en el desfile del 96.º Día Internacional de los Trabajadores; 1 de mayo de 2025, parque Yoyogi, distrito de Shibuya, Tokio - Jiji.)