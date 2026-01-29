Japón recibió un récord de 42,7 millones de visitantes extranjeros en 2025

Más de 40 millones de visitantes llegaron a Japón desde el extranjero en 2025, una cifra histórica, pese al declive en el número de turistas chinos en los últimos meses del año debido al deterioro de las relaciones bilaterales.

Una cifra histórica de 42,7 millones de visitantes extranjeros llegó a Japón en 2025, lo que supone un incremento del 15,8 % respecto al récord previo de 36,9 millones alcanzado en 2024 y la primera vez que esta cifra anunciada por la Organización Nacional de Turismo de Japón supera los 40 millones. Superó asimismo en 10 millones al total prepandémico de 2019, que fue de 31,9 millones. Los turistas acudieron en masa al país, especialmente en temporadas altas, como durante la floración de los cerezos y el follaje otoñal, y para disfrutar de la nieve invernal de alta calidad.

La depreciación del yen se ha convertido en un gran incentivo para muchos viajeros que visitan el país. Mientras que en 2019 el tipo de cambio rondaba los 110 yenes por dólar estadounidense, a lo largo de 2025 se mantuvo aproximadamente en torno a los 150 yenes, lo que convirtió a Japón en un destino relativamente económico, pese al aumento de los precios. El gasto de los visitantes también alcanzó un nuevo récord de 9,5 billones de yenes.

Por país o región, el mayor número de visitantes procedió de Corea del Sur, con 9,5 millones (un 7,3 % más), seguida de China, con 9,1 millones (un 30,3 % más), Taiwán, con 6,8 millones (un 11,9 % más) y Estados Unidos, con 3,3 millones (un 21,4 % más).

Sin embargo, también surgieron dificultades. La cifra de turistas chinos se mantuvo alta hasta noviembre, pero los comentarios de la primera ministra Takaichi Sanae ese mes sobre una posible contingencia en Taiwán llevaron a Pekín a instar a sus ciudadanos a no visitar Japón. El número de visitantes de dicho país se desplomó en diciembre, con una caída del 45 % respecto al mismo mes de 2024.

Por otro lado, los rumores en internet sobre un posible terremoto provocaron una fuerte caída del número de visitantes procedentes de Hong Kong en la primera mitad del año. El total anual de visitantes procedentes de Hong Kong descendió un 6,2 % interanual, lo que representa la única disminución en 2025 entre los 23 países y regiones que constituyen los principales mercados turísticos de Japón.

El Gobierno ha fijado objetivos de 60 millones de visitantes internacionales y un gasto turístico de 15 billones de yenes para 2030.

(Imagen del encabezado: el mercado Kuromon de Osaka es un rincón popular entre los visitantes extranjeros. Fotografía tomada en mayo de 2025. © Jiji.)