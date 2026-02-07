La Switch 2 y ‘Mario Kart World’ impulsaron el mercado japonés de los videojuegos en 2025

Nintendo disfrutó de un buen año en 2025 con grandes ventas de su videoconsola Switch 2, así como de sus nuevos juegos de Mario y Pokémon.

Mario y Pokémon

Datos de la publicación especializada en videojuegos Famitsū revelan que el mercado japonés de las videoconsolas y de los juegos en formato físico alcanzó los 418.100 millones de yenes en 2025, lo que supuso un aumento interanual del 38,8 %.

Este crecimiento estuvo impulsado por el lanzamiento en junio de 2025 de la consola Nintendo Switch 2, con unas ventas acumuladas de 3,8 millones de unidades hasta finales de año. En el mercado del software en formato físico, Mario Kart World vendió 2,7 millones de copias, reforzado por las ventas en paquete con la consola. Con el claro dominio de Nintendo, Pokémon Legends Z-A se situó en un cercano segundo lugar, con un total de 2,5 millones de copias vendidas para las plataformas Switch y Switch 2.

En 2026 se espera una mayor expansión del mercado impulsada por la Nintendo Switch 2. Para febrero está programado el lanzamiento de varias series populares de videojuegos como Dragon Quest VII Reimagined de Square Enix para Switch 2, Switch y PS5, así como Resident Evil: Requiem de Capcom para Switch 2 y PS5.

Material de referencia (en japonés)

Datos sobre el mercado nacional japonés de software y videoconsolas en 2025, de Kadokawa.

(Imagen del encabezado: captura de pantalla de Mario Kart World, el videojuego más vendido. © AFP-Jiji.)