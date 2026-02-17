Un 40 % de las empresas, desprotegidas ante el ‘terrorismo de los trabajadores a tiempo parcial’

Una encuesta realizada a empresas japonesas sugiere que una de cada cuatro ha tenido que lidiar con bromas u otras acciones inapropiadas por parte de sus propios empleados a tiempo parcial, el llamado baito tero en japonés.

A principios de diciembre de 2025, la empresa Mynavi (con sede en el distrito de Chiyoda, Tokio) realizó una encuesta sobre la realidad y las medidas contra el “terrorismo de los trabajadores a tiempo parcial” (baito tero). El estudio recibió las respuestas de 1.500 empleados de entre 20 y 69 años que habían participado en procesos de contratación de personal temporal durante el último año.

El 26,3 % de las empresas encuestadas afirmó haber sufrido incidentes de este tipo. Por sectores, el mayor número de incidentes se registró en “Pachinko, karaoke y cibercafés” con un 42,9 %, seguido de la “Línea de producción de fabricantes” con un 40,0 % y “Hoteles y posadas (ryokan)” con un 35,7 %.

El contenido de los incidentes es muy variado: desde “publicaciones imprudentes en redes sociales e internet” o “bromas pesadas”, hasta casos derivados de la falta de consciencia, como la “gestión deficiente de la información”, o actos intencionados como la “difusión de información negativa”. Aunque se esperan mejoras en el futuro, gracias a medidas de formación y concienciación, existen casos que requieren una gestión de riesgos y medidas de cumplimiento normativo más estrictas.

Las empresas que ya han experimentado estos actos prevén que volverán a ser víctimas este año en una proporción que duplica la de aquellas que no han tenido incidentes. Cuanto más reciente es la experiencia, más fuerte es la percepción de que el riesgo de que ocurra es una realidad tangible.

Por otro lado, mientras que el 34,8 % de las empresas ya aplica medidas preventivas, el grupo de empresas desprotegidas es mayor: un 38,1 % afirma que “siente la necesidad pero no ha implementado nada” y un 27,1 % considera que “no es necesario”.

La prohibición del uso del móvil, la medida principal

Entre las medidas concretas destacan la “prohibición de usar o llevar teléfonos móviles durante el horario de trabajo” y la inclusión de “cláusulas sobre redes sociales en los juramentos escritos”.

Las empresas que ya han sufrido incidentes se centran en reforzar los sistemas de gestión en el lugar de trabajo y en establecer flujos de actuación, como la “prohibición de móviles durante el trabajo” y la “preparación de manuales de actuación”.

En cambio, las empresas donde aún no han ocurrido incidentes ponen más énfasis en la creación de estructuras de disuasión y en mejorar la alfabetización digital de los empleados, mediante la “presencia permanente de personal fijo”, “cláusulas de redes sociales en juramentos escritos” y “formación específica para los trabajadores temporales”.

Encuesta de Mynavi sobre la Realidad y medidas contra el terrorismo de los trabajadores a tiempo parcial.

