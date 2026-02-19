El promedio de horas trabajadas en Japón cayó a su nivel más bajo en la historia en 2024

En el año fiscal 2024, el tiempo de trabajo por empleado se situó en 1.654,2 horas, la cifra más baja registrada desde que se dispone de datos comparables, recogidos desde 1994.

Descenso pronunciado en transporte y correos

Un informe publicado por la Oficina del Gabinete de Japón en enero de 2026 sugiere que el promedio de horas trabajadas por empleado registró un descenso de 17,7 horas respecto al ejercicio anterior. En comparación con el pico máximo de 1.911,6 horas alcanzado en el año fiscal 1995, la jornada se redujo en 257,4 horas. Se trata del segundo año consecutivo que se registra una reducción.

Al analizar los principales sectores industriales, la disminución fue especialmente notable en el transporte y los servicios postales, donde se registró una caída de 38,4 horas tras el endurecimiento de las regulaciones sobre las horas extraordinarias. En el sector de la construcción también se experimentó una reducción de 31,1 horas. Por el contrario, en el sector de la información y las comunicaciones aumentó en 4,3 horas, mientras que en el sector financiero y de seguros lo hizo en 2,2 horas.

La Ley de Normas Laborales establece que la jornada legal es de “8 horas diarias y un máximo de 40 horas semanales”. Con la entrada en vigor de la legislación relacionada con la reforma del estilo de trabajo en 2019, las horas extras quedaron limitadas, por norma general, a “45 horas mensuales y 360 horas anuales”. Para los conductores de camiones y autobuses, trabajadores de la construcción y médicos residentes —sectores que sufren una escasez crónica de personal— la aplicación de esta norma se pospuso cinco años, pero las regulaciones se endurecieron finalmente a partir de abril de 2024. Desde entonces, el límite máximo de horas extras anuales se fijó en 720 horas para los trabajadores de la construcción y en 960 horas para los conductores y médicos residentes (salvo excepciones especiales).

Material de referencia (en japonés)

Cuentas Nacionales del año fiscal 2024, Oficina del Gabinete

(Imagen del encabezado: Pixta.)