Elecciones en Japón: Takaichi se juega la presidencia del PLD en recuperar la mayoría

De cara a las elecciones generales de 2026 en Japón, que se celebran el 8 de febrero, la primera ministra Takaichi Sanae afirmó que, de no recuperar la mayoría para la coalición gobernante, presentará su dimisión inmediata.

El primer reto para la nueva coalición

La campaña para las elecciones a la Cámara de Representantes de Japón (Cámara Baja), que se celebrarán el 8 de febrero, comenzó el martes 27 de enero. Están en juego 465 escaños (289 en circunscripciones uninominales y 176 por representación proporcional), y se debaten temas clave como las políticas sobre los extranjeros y la economía, incluidas las medidas para hacer frente al alza de los precios. Más de 1.200 candidatos competirán por obtener un escaño en la Cámara, ya sea a través de una circunscripción uninominal o por representación proporcional.

Las anteriores elecciones a la Cámara Baja se celebraron bajo el mandato del primer ministro Ishiba Shigeru en octubre de 2024. En esta ocasión, los legisladores aún tienen dos años y nueve meses restantes de su mandato de cuatro años. Será la primera prueba electoral para Takaichi Sanae como primera ministra, así como para la nueva coalición que estableció en octubre entre su Partido Liberal Democrático (PLD) y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón).

La tabla inferior muestra el número de candidatos registrados por los principales partidos. La Alianza Reformista de Centro (ARC), creada mediante la fusión del antiguo Partido Democrático Constitucional de Japón (PDCJ) y el Kōmeitō, aspira a convertirse en la fuerza política líder. Por su parte, el Partido Democrático para el Pueblo (PDP) y el Sanseitō tratarán de mantener el impulso logrado en las elecciones a la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) del año pasado y reforzar su presencia en la Cámara Baja.

Candidatos presentados en las elecciones a la Cámara de Representantes de 2026

Uninominal/ Proporcional Coalición gobernante Partido Liberal Democrático 285/52 Nippon Ishin no Kai 87/2 Oposición Alianza Reformista de Centro 202/34 Partido Democrático para el Pueblo 102/2 Partido Comunista de Japón 158/18 Reiwa Shinsengumi 18/13 Sanseitō 182/8 Partido Conservador de Japón 6/14 Partido Socialdemócrata 8/7 Team Mirai 6/9

Creado por nippon.com a partir de las listas de candidatos de los partidos políticos.

En el momento de la disolución de la Cámara Baja, el 23 de enero, el PLD contaba con 196 escaños y el Nippon Ishin no Kai con 34, lo que daba a la coalición un total de 230. Esta cifra queda a solo tres escaños de la mayoría absoluta, situada en 233 dentro de una cámara de 465 asientos. La primera ministra Takaichi se ha fijado como objetivo alcanzar la mayoría con la coalición, y ha declarado que dimitirá de inmediato si no lo consigue.

Más allá de la mayoría simple, otros posibles objetivos incluyen el nivel de “mayoría estable”, fijado en 243 escaños, que permitiría a la coalición presidir todas las comisiones permanentes de la Cámara Baja y garantizar al menos la paridad con la oposición en la composición de las comisiones; la llamada “mayoría absolutamente estable”, de 261 escaños, que le permitiría presidir y mantener la mayoría de los asientos en las comisiones; y la mayoría de dos tercios (310 escaños) necesaria para aprobar reformas de la Constitución japonesa (también exigida en la Cámara Alta).

¿Cómo se llevan a cabo las elecciones?

Además de los candidatos vencedores en las 289 circunscripciones uninominales, otros 176 legisladores son elegidos mediante votación en 11 bloques plurinominales de representación proporcional. En la papeleta, los votantes eligen a un candidato para el escaño local y, al mismo tiempo, a un partido político para el bloque de representación proporcional, lo que permite que un candidato pueda perder la circunscripción uninominal pero aun así obtener un escaño en la Cámara Baja gracias a la representación proporcional.

Los ciudadanos japoneses de 18 años o más pueden votar en el municipio en el que estén registrados como residentes. En principio, la votación se realiza de forma presencial en los centros electorales desde las 7:00 hasta las 20:00 el día de las elecciones, y el recuento comienza inmediatamente después del cierre de las urnas.

Entre los legisladores que han decidido no presentarse a la reelección en 2026 se encuentran el ex primer ministro Suga Yoshihide, del PLD y el exlíder del Partido Comunista Japonés, Shii Kazuo.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)