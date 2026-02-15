El número de suicidios disminuyó en Japón en 2025, pero siguió siendo elevado entre los jóvenes

La cifra de suicidios entre estudiantes de primaria, secundaria e instituto se mantiene en niveles elevados. Aunque es un problema sin una solución inmediata, estos jóvenes pueden vislumbrar la luz si cuentan con alguien que escucha lo que tienen que decir.

Los principales motivos : problemas económicos, de salud y de subsistencia

Según las estadísticas de suicidios de la Agencia Nacional de Policía recopiladas por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el número total de suicidios en todo el país en 2025 disminuyó en 1.223 personas respecto a la cifra confirmada del año anterior, situándose en 19.097. Esta es la tercera caída anual consecutiva y representa la primera vez que la cifra baja de los 20.000 desde que comenzaron los registros en 1978. Del total, 5.980 eran mujeres y 13.117 hombres; la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes fue de 15,4, lo que supone un descenso de 1,0 puntos.

En cuanto a las causas y motivos (con múltiples factores contabilizados por caso), los “problemas de salud” fueron los más frecuentes con 11.293 personas, seguidos de los “problemas económicos y de subsistencia” con 5.359 y los “problemas familiares” con 4.198.

Por grupos de edad, los que registraron las cifras más altas fueron los de personas de 50 a 59 años (3.732 personas) y de 40 a 49 años (2.951 personas), aunque se observó una disminución en todos los rangos con la excepción de los menores de 19 años. El descenso fue especialmente notable entre los hombres de mediana edad y mayores.

Por ocupaciones, el número total de estudiantes fallecidos por suicidio disminuyó en 3 personas respecto al año anterior, situándose en 1.074. De ellos, los estudiantes de primaria, secundaria e instituto alcanzaron la cifra de 532, la más alta desde que existen registros comparables, a partir de 1980. El desglose muestra 277 mujeres y 255 hombres, siendo el segundo año consecutivo en el que el número de mujeres supera al de hombres. Aunque los suicidios en esta etapa escolar se habían mantenido en el rango de los 300 desde 2011, la cifra se disparó a 499 en 2020 a raíz de la propagación del coronavirus y permanece en niveles altos incluso tras el fin de la pandemia.

Por regiones, el número de suicidios descendió en 40 prefecturas. La tasa de suicidios más alta se registró en Yamanashi (21,4), seguida de Niigata (20,2) y Aomori (19,6). Las más bajas fueron las de Tottori (10,7), Ishikawa (12,5) y Kioto (12,7).

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar sostiene: “La mayoría de los suicidios ocurren cuando la persona se ve acorralada, y son un problema social que puede prevenirse”, por lo que busca promover medidas integrales de prevención en colaboración con los sectores sanitario, médico, de bienestar social, educativo y laboral, entre otros. En su página “Protejamos el corazón” (Mamōrō yo kokoro), se ofrece información clara sobre líneas de ayuda a través de redes sociales como LINE o por teléfono, así como detalles sobre las iniciativas de prevención.

Asimismo, la página web de la Agencia de la Infancia y la Familia cuenta con una sección titulada “Busca un contacto para consultas” diseñada para que los propios niños puedan pedir auxilio o encontrar lugares donde recibir asesoramiento con facilidad.

Material de referencia (en japonés)

Oficina de Promoción de Medidas contra el Suicidio del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar: Evolución del número de suicidios basada en las estadísticas de la Agencia Nacional de Policía.

