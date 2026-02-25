La IA generativa en las aulas de Japón: apoyo académico mayoritario y confidente emocional para las chicas

La inteligencia artificial generativa permite mantener conversaciones tan naturales como si se hablara con una persona. No obstante, existe el temor de que un uso excesivo conlleve la pérdida de la capacidad de pensamiento propio.

Kankō Gakuseifuku, un importante fabricante de uniformes escolares con sede en la ciudad de Okayama, realizó en enero de 2026 una encuesta sobre el uso real de la IA generativa entre 1.200 estudiantes de secundaria y bachillerato de todo el país. Al combinar las respuestas “frecuentemente” y “ocasionalmente”, cerca del 80 % afirmó haber utilizado herramientas como ChatGPT o Gemini. Por sexos, el 46,8 % de las chicas declaró usarla “frecuentemente”, una cifra diez puntos superior al 36,0 % de los chicos.

El propósito principal del uso de la IA generativa es, para más del 70 % de los estudiantes de secundaria y bachillerato “investigar para los estudios”. Los alumnos de secundaria muestran una mayor tendencia a aprovecharla en situaciones ajenas al estudio, como “aficiones y juegos”, o como “consultora y compañera de conversación”.

La diferencia más notable entre chicas y chicos se halló en la categoría de “Consulta / conversación”. El 49,9 % de las chicas utiliza la IA generativa como confidente, lo que supone más del doble que el 23,0 % de los chicos. Al parecer, la IA es ideal para organizar los propios pensamientos o desahogarse sobre sus preocupaciones.

Un 20 % “depende totalmente de la IA”

En cuanto al modo específico de empleo en el ámbito académico, no se observaron grandes diferencias por nivel educativo o sexo. El método más común, con más del 60 %, es “obtener pistas sobre enfoques o estructuras”. Le siguen la “revisión y edición de textos” y “búsquedas de información para investigaciones”, aunque cerca de un 20 % depende de ella desde el principio para que “le dé las respuestas” o “realice cálculos”.

Por otro lado, algo menos del 10 % de los encuestados respondió que “no la utiliza en los estudios escolares” o que “está prohibida”. Parece que las opiniones están divididas en el entorno educativo sobre hasta qué punto se debe permitir el uso de la IA generativa.

