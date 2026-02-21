Japón cuenta con 2,57 millones de trabajadores extranjeros, una cifra histórica

En las nuevas políticas migratorias adoptadas por el Gobierno en enero se incluyeron medidas para endurecer el control de la residencia y los requisitos para obtener la nacionalidad japonesa. Por otro lado, también existe la realidad de que la escasez de mano de obra se está compensando con trabajadores extranjeros.

Ante la escasez de mano de obra

Según los datos recopilados por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el número de trabajadores extranjeros hasta octubre de 2025 ascendió a 2.571.037, lo que supone un incremento del 11,7 % respecto al año anterior. Ante la falta de personal, las empresas están promoviendo activamente la contratación de extranjeros, que ha alcanzado un máximo histórico por decimotercer año consecutivo.

En cuanto al tipo de estatus de residencia, el más numeroso fue el de los “sectores profesionales y técnicos” con un nivel de especialización o habilidad determinado, que alcanzó las 865.588 personas; seguido por el “estatus basado en la condición civil”, con 645.590 personas, y los “aprendices técnicos”, con 499.394 personas, entre otros.



Por nacionalidades, Vietnam fue el país más representado, con 605.906 personas (un aumento del 6,2 % respecto al año anterior), lo que representa el 23,6 % del total. Le siguieron China (incluidas Hong Kong y Macao), con 431.949 personas, y Filipinas, con 260.869 personas. Los países con mayores tasas de crecimiento interanual fueron Myanmar (con un aumento del 42,5 %), Indonesia (34,6 %) y Sri Lanka (28,9 %).

Por sectores industriales, la industria manufacturera fue la más numerosa, con un 24,7 %, seguida del sector de servicios, con un 15,2 %, y el comercio al por mayor y al por menor, con un 13,3 %. En cuanto a las prefecturas con mayor número de trabajadores extranjeros, hubo una clara tendencia a la concentración en las tres principales áreas metropolitanas: Tokio (25,4 %), Aichi (9,7 %) y Osaka (8,1 %).

