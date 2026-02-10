Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026: los medallistas japoneses

A continuación les ofrecemos la lista con los medallistas japoneses en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

Los medallistas japoneses en Milán-Cortina 2026

9 de febrero

■ Bronce: Nikaidō Ren (salto de esquí: trampolín normal individual masculino)

Nikaidō, que participaba por primera vez en los Juegos Olímpicos, empató en tercer lugar y se hizo con la medalla de bronce.

■ Oro: Murase Kokomo (snowboarding: big air femenino)

Murase conquistó la primera medalla de oro de Japón en snowboard femenino, pasando del segundo al primer puesto con una potente puntuación de 89,25 en la tercera manga.

■ Bronce: Takagi Miho (patinaje de velocidad: 1.000 metros femenino)

Tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, Takagi se llevó esta vez el bronce, su tercera medalla consecutiva en esta prueba.

8 de febrero

■ Plata: Sakamoto Kaori, Miura Riku, Kihara Ryūichi, Kagiyama Yūma, Satō Shun, Yoshida Utana, Morita Masaya (patinaje artístico: prueba por equipos)

A pesar de encadenar buenos resultados, Japón terminó en segundo lugar detrás de Estados Unidos, al igual que en 2022.

7 de febrero

■ Bronce: Maruyama Nozomi (salto de esquí: trampolín normal individual femenino)

La primera medalla para Japón en estos Juegos la consiguió la debutante olímpica Maruyama, que mejoró su marca de la primera manga con una distancia de 100,0 metros en la segunda.

■ Oro: Kimura Kira

■ Plata: Kimata Ryōma (snowboarding: big air masculino)

Kimura se puso en cabeza tras la primera ronda, pero cayó hasta la cuarta posición después de fallar el aterrizaje en su segunda bajada, antes de asegurarse el oro con la mejor puntuación del día, 90,50. Kimata, por su parte, quedó décimo en la ronda clasificatoria, pero mejoró hasta el segundo puesto para colgarse la plata.

Material de referencia

Datos sobre los medallistas, del sitio oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

(Imagen del encabezado: la snowboarder Murase Kokomo celebra su victoria en la prueba femenina de big air en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, el 9 de febrero de 2026. © Reuters/Marko Djurica.)