Encuesta sobre inodoros en Japón: solo el 53 % usa casi siempre la función de chorro de agua caliente

El asiento de inodoro con bidet de agua caliente es un dispositivo diseñado para mantener la higiene personal. Según una encuesta sobre sus hábitos de uso, solo el 53 % de las personas que disponen de uno en su hogar afirmó utilizarlo “casi siempre”.

El 83,4 % lo considera “un logro cultural japonés del que enorgullecerse ante el mundo”

La Asociación de la Industria de Sanitarios de Japón, integrada por fabricantes de equipos y accesorios para baños, presentó en enero de 2026 los resultados de una encuesta sobre el uso del inodoro con función de bidet de agua caliente. El estudio se realizó a través de internet entre septiembre y octubre de 2025, contando con la participación de 4.700 personas de todo el país que poseen este dispositivo en sus casas.

Tras la opción mayoritaria, “casi siempre”, los resultados mostraron que un 12 % lo usa “con bastante frecuencia”, un 7 % de forma alterna, y un 6 % solo “ocasionalmente”. Por otro lado, un 21 % de los encuestados declaró no utilizarlo “nunca”. Entre los motivos para no emplearlo se mencionaron el “no ver la necesidad”, “no estar acostumbrado a su uso” o “desconocer sus funciones”.

En cuanto a la frecuencia de uso por prefecturas, Hokkaidō lideró la clasificación con un 87,2 %. Le siguieron Shimane con un 85,9 % y Kōchi con un 85,0 %.

Al preguntar a los usuarios sobre sus sensaciones tras el lavado, el 77,4 % afirmó sentirse “limpio” y el 59,8 % destacó que “la suciedad se elimina rápido”, lo que demuestra que una gran mayoría percibe los beneficios higiénicos.

Respecto al número de veces que se limpia con papel higiénico tras la evacuación, la media es de 2,1 veces cuando se utiliza el lavado con agua. En cambio, cuando no se utiliza, la media asciende a 3,4 veces, lo que supone una diferencia de aproximadamente 1,3 pasadas. Ante la pregunta de si el asiento de inodoro con bidet es “un elemento de la cultura japonesa del que podemos estar orgullosos ante el mundo”, el 83,4 % respondió afirmativamente. Estos datos revelan que, aunque es un objeto cotidiano cuyo valor se reconoce ampliamente, todavía no se aprovecha al máximo.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta nacional sobre la realidad del lavado de higiene personal 2026, Asociación de la Industria de Sanitarios de Japón.

(Imagen del encabezado: Pixta.)