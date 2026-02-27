Tokio atrae a 65.219 nuevos residentes: la capital sigue vaciando las regiones de Japón

Las grandes urbes ejercen un magnetismo irresistible sobre la juventud. Mientras tanto, las zonas rurales se enfrentan a una acelerada pérdida de población joven y un envejecimiento crítico, una estructura demográfica cuya transformación no resultará sencilla.
Persiste la concentración en las zonas urbanas

Según el Informe sobre movimientos migratorios de 2025, basado en el Registro Básico de Residentes publicado por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, la diferencia entre quienes entraron y salieron de la metrópolis de Tokio arrojó un saldo positivo de 65.219 personas. Esta cifra representa una disminución de algo más de 14.000 personas respecto a 2024, lo que supone el primer descenso en cuatro años. En cuanto a la población extranjera, se pasó de un saldo positivo de entrada de 8.722 personas el año anterior a un saldo negativo de 378 salidas netas.

Aparte de Tokio, solo otras seis prefecturas registraron un saldo migratorio positivo: Kanagawa (28.052), Saitama (22.427), Ōsaka (15.667), Chiba (7.836), Fukuoka (5.136) y Shiga (353).

Por el contrario, Hiroshima encabezó la lista de pérdida de población con un saldo negativo de 9.921 personas, seguida de Fukushima con 7.197 y Shizuoka con 6.711; en total, 40 prefecturas registraron más salidas que entradas.

Evolución del excedente de migración hacia Tokio (solo ciudadanos japoneses hasta 2013; ciudadanos japoneses + extranjeros a partir de 2014)

En cuanto a las tres grandes áreas metropolitanas, la conurbación de Tokio (Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa) registró un saldo positivo de 123.534 personas. Aunque la diferencia positiva de entradas se redujo en 12.309 personas respecto al año previo, la estructura que atrae a los jóvenes de las regiones rurales permanece inalterada, lo que convierte la corrección de esta centralización extrema en un desafío pendiente. El área de Osaka (Osaka, Kioto, Hyōgo y Nara) tuvo un saldo positivo de 8.742 personas, mientras que el área de Nagoya (Aichi, Gifu y Mie) registró una pérdida neta de 12.695 personas.

Desglose del excedente de migración hacia el área de Tokio (incluye extranjeros)

