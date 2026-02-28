Aumentan los incendios provocados por baterías de litio en Japón

Los incendios originados por baterías de ion de litio han aumentado en los últimos años. Según los resultados de una investigación publicados recientemente por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, el número de incidentes en 2024 alcanzó los 1.162 casos.

Los resultados de una investigación, publicados recientemente por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, recopilan los casos reportados por los cuerpos de bomberos de todo el país sobre incendios provocados por baterías de litio y productos que las integran, ocurridos entre enero de 2022 y junio de 2025. Según estos datos, el número de incendios muestra una tendencia creciente: 852 casos en 2022, 910 en 2023 y 1.162 en 2024. En solo el primer semestre de 2025 (de enero a junio), la cifra ya ascendía a 665 casos. De estos, cerca del 20 % se produjo en camiones de basura o instalaciones de procesamiento de residuos durante la recogida de baterías de litio desechadas.

También se registran casos de ignición en auriculares inalámbricos

A continuación se detalla el número de incendios por tipo de producto, excluyendo los causados por baterías desechadas, ocurridos entre enero y junio de 2025. Las baterías externas (power banks) encabezaron la lista con 194 casos, el 35 %, distanciándose considerablemente de los teléfonos móviles, que ocuparon el segundo lugar con 39 casos, el 7 %. El origen del fuego se extiende a electrodomésticos de uso cotidiano, como herramientas eléctricas, bicicletas de asistencia eléctrica, aspiradoras inalámbricas y auriculares inalámbricos.

Al investigar las causas por las que las baterías externas se incendiaron, destacan los impactos externos (9 %), el uso o almacenamiento a altas temperaturas (6 %), los defectos en el producto (3 %) y los errores en el método de carga (3 %). No obstante, en más de la mitad de los casos (53 %) la causa sigue siendo desconocida.

En el caso de herramientas eléctricas y aspiradoras inalámbricas, el uso de baterías diferentes a las originales fue una causa de ignición relativamente frecuente. La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres señala que “es fundamental adquirir productos seguros, tratarlos adecuadamente durante su uso y realizar una clasificación correcta al desecharlos”.

(Imagen del encabezado: una batería externa se incendia durante un experimento de recreación; cortesía del Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación - Jiji.)