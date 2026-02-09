Elecciones en Japón: El PLD conquista dos tercios de la Cámara Baja, la ARC se hunde

El Partido Liberal Democrático de Takaichi Sanae dio un vuelco a la situación que vivía en la Cámara de Baja con una victoria arrolladora en las últimas elecciones, en las que logró formar junto a su socio de coalición una supermayoría. El bloque representado por la Alianza Reformista de Centro (ARC), en cambio, sufrió una abrumadora derrota con solo 49 escaños.

Récord histórico de escaños para un único partido

Las elecciones a la Cámara de Representantes (51.ª legislatura), celebradas el 8 de febrero, concluyeron de madrugada el día 9 con la adjudicación de todos los escaños. El Partido Liberal Democrático (PLD) logró una victoria histórica al sumar en solitario 316 diputados —incluido un candidato adicionalmente avalado—, superando los dos tercios del total de la cámara. Incluidos los 36 escaños del Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), el bloque gobernante alcanza un total de 352 asientos en la cámara, logrando así una supermayoría.

En contraste, la Alianza Reformista de Centro (ARC), formada por el Partido Democrático Constitucional de Japón y el Kōmeitō poco antes de que la primera ministra Takaichi anunciara la disolución de la cámara, no logró calar entre el electorado y sufrió una derrota aplastante, al reducir sus escaños de 172 antes de los comicios a menos de un tercio.

El reparto de escaños por partidos quedó de la siguiente manera: PLD, 316; Nippon Ishin no Kai, 36; Alianza Reformista de Centro, 49; Partido Democrático para el Pueblo (PDP), 28; Sanseitō, 15; Team Mirai, 11; Partido Comunista Japonés (PCJ), 4; Reiwa Shinsengumi, 1; Genzei Nippon–Alianza Yūkoku, 1; e independientes, 4.

Hasta ahora, el mayor número de escaños obtenido por el PLD había sido de 304 en las elecciones simultáneas a ambas cámaras de 1986, bajo el Gobierno de Nakasone Yasuhiro. En estos comicios, el partido superó también los 308 escaños logrados por el antiguo Partido Democrático en 2009, estableciendo así un nuevo récord histórico de diputados para un partido único.

Al rebasar el umbral de los dos tercios, el oficialismo podrá volver a aprobar en la Cámara Baja proyectos de ley que sean rechazados por la Cámara de Consejeros (Cámara Alta), donde sigue siendo minoría, y también quedará habilitado para presentar iniciativas para reformar la Constitución. La primera ministra ha expresado su intención de acelerar la aplicación de su programa, como una política fiscal activa y responsable y el refuerzo de la seguridad nacional. En cuanto a la promesa electoral de establecer una tasa cero del impuesto al consumo sobre los alimentos durante dos años, el Gobierno prevé acelerar su estudio en el marco de un “Consejo Nacional” de carácter multipartidista.

Está previsto que Takaichi Sanae sea designada nuevamente primera ministra en la próxima sesión de la Dieta, tras lo cual formará su segundo Gabinete. No se esperan cambios de gran calado en la cúpula del PLD ni en el reparto de carteras ministeriales.

