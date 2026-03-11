Quince años del Gran Terremoto del Este de Japón: situación actual de las zonas afectadas

El 11 de marzo se cumplen 15 años desde el Gran Terremoto del Este de Japón, ocurrido en 2011. Presentamos un resumen de los nuevos acontecimientos sucedidos este último año en relación con las áreas afectadas y la central nuclear Fukushima Dai-ichi.

La segunda instancia revoca la orden de indemnización contra la antigua directiva de TEPCO

En relación con la demanda de los accionistas sobre el accidente de la central nuclear Fukushima Dai-ichi de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), el Tribunal Superior de Tokio dictó una sentencia el 6 de junio de 2025 que no reconoce la responsabilidad de indemnización de la antigua cúpula directiva. El tribunal determinó que, antes de que ocurriera el desastre, “no se puede admitir que (un tsunami gigante) fuera previsible”. La sentencia del Tribunal de Distrito de Tokio de julio de 2022 había ordenado a cuatro exdirectivos, entre ellos el expresidente Katsumata Tsunehisa (fallecido en octubre de 2024), el pago de una indemnización superior a los 13 billones de yenes. Aunque ambas partes habían apelado, el Tribunal Superior de Tokio revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda de los accionistas.

Por otro lado, respecto a nueve demandas colectivas en las que residentes obligados a evacuar por el accidente de Fukushima Dai-ichi exigían compensaciones al Estado y a TEPCO, la Primera Sala del Tribunal Superior desestimó los recursos de los evacuados en una decisión con fecha de 22 de enero de 2026. Las sentencias de los diversos tribunales superiores habían ordenado a TEPCO pagar indemnizaciones, pero negaban la responsabilidad del Estado.

El desmantelamiento para 2051 resulta casi imposible

En julio de 2025, TEPCO anunció un retraso en la extracción a gran escala del combustible nuclear fundido (restos) tras la fusión del núcleo en el accidente de Fukushima Dai-ichi. Según el cronograma original, la extracción masiva de restos en la unidad 3 debía comenzar a principios de la década de 2030, pero se ha pospuesto hasta el año fiscal 2037 o después. Debido a esto, el objetivo de finalizar el desmantelamiento de la central para el año 2051 se ha vuelto prácticamente inalcanzable.

Se estima que en las unidades 1 a 3 de la central de Fukushima existen unas 880 toneladas de restos de combustible. Dado que los operarios no pueden acercarse debido al peligro de radiación, las labores de retirada representan el desafío más complejo de todo el proceso de desmantelamiento. En 2024 TEPCO inició una extracción experimental mediante robots en la unidad 2, recuperando unos 0,9 gramos en la primera fase. En una segunda intervención, realizada en abril de 2025, se recuperaron varios fragmentos de restos de combustible con un peso total inferior a los 3 gramos.

Continúa el vertido de agua tratada de la central

La descarga al mar del agua tratada de Fukushima Dai-ichi continuó durante el año fiscal 2025. (“agua tratada” se refiere al agua utilizada para enfriar el combustible nuclear, procesada mediante filtración para eliminar sustancias radiactivas, aunque permanecen en ella elementos de difícil eliminación, como el tritio). Para el ejercicio fiscal 2025 se planificaron siete vertidos (cada uno de unos 7.800 metros cúbicos), de los cuales seis ya se habían completado en diciembre. TEPCO afirma que el volumen de agua tratada almacenada en el recinto de la central se ha reducido en un 6 % respecto a los niveles previos al inicio de las descargas en agosto de 2023.

En noviembre de 2025 China levantó parcialmente la prohibición de importar productos marinos japoneses que mantenía a causa del vertido, permitiendo la reanudación de las exportaciones de vieiras y pepinos de mar. No obstante, el día 19 del mismo mes China procedió a una suspensión de las importaciones de facto como reacción a las declaraciones de la primera ministra Takaichi Sanae en la Dieta sobre una posible contingencia en Taiwán.

Tratamiento final, en 20 años, de la tierra contaminada

Debido a la liberación y dispersión de material radiactivo por el accidente de la central de Fukushima, partes de siete municipios cercanos siguen designadas como zonas bajo orden de evacuación (zonas de difícil retorno). Según la prefectura de Fukushima, a fecha de diciembre de 2025, esta área abarca unos 309 kilómetros cuadrados. Durante este último año se levantó la orden de evacuación en un total de 26 hectáreas, que incluyen terrenos de una planta de compostaje y tierras agrícolas periféricas en la villa de Iitate, así como terrenos para un parque eólico en la villa de Katsurao.

El Gobierno ha establecido ciertas bases de reconstrucción en los municipios, que cuentan con zonas de difícil retorno para priorizar la descontaminación y facilitar el regreso de los residentes. Si bien se está avanzando en el mantenimiento de la infraestructura dentro de estas bases, el número de residentes que regresan desde sus lugares de refugio sigue siendo minoritario.

En agosto de 2025 el Gobierno elaboró un cronograma para concretar el reciclaje y la disposición de la tierra extraída durante las labores de descontaminación causada por el referido accidente en la central nuclear Fukushima Dai-ichi. El plan estipula que para 2035 se decidirá la ubicación del vertedero final, y que toda la tierra contaminada generada en la prefectura de Fukushima tendrá su disposición definitiva fuera de la misma para marzo de 2045.

El Gran Terremoto del Este de Japón A las 2:46 del viernes, 11 de marzo de 2011 se produjo un gran terremoto de magnitud 9,0, con hipocentro en la zona marítima de Sanriku. El valor más alto en la escala japonesa de intensidad (7) se alcanzó en Kurihara (prefectura de Miyagi), pero otros muchos municipios de ocho prefecturas (Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama y Chiba) marcaron niveles 6 débil o superiores. Poco después del terremoto, un tsunami de grandes proporciones golpeó una amplia zona costera, alcanzado los 9,3 metros de altura en Sōma (Fukushima), los 8,6 en Ishinomaki (Miyagi), o los 8,5 en Miyako (Iwate). En los momentos posteriores al desastre, cerca de 470.000 personas tuvieron que abandonar sus domicilios. En el momento de mayor demanda, quedaron ocupadas 124.000 viviendas provisionales. Tres meses después del desastre, el 20 de junio de 2011, el Gobierno había confirmado la muerte de cerca de 15.000 personas y la desaparición de otras 7.500 aproximadamente, con cerca de 5.440 heridos. Según datos de la gubernamental Agencia para la Reconstrucción, las muertes relacionadas con el desastre se situarían en 19.782 y la de desaparecidos, en 2.550. Además, 122.053 casas fueron completamente destruidas. A fecha de noviembre de 2025, unas 27.000 personas continúan sin poder regresar a sus hogares.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: los demandantes entran en el Tribunal Superior de Tokio para conocer la sentencia de apelación sobre la demanda de los accionistas por el accidente de la central nuclear Fukushima Dai-ichi de TEPCO, el 6 de junio de 2025, en el distrito de Chiyoda, Tokio - Jiji Press.)