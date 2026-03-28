Las exportaciones de sake alcanzaron los 45.900 millones de yenes en 2025

Un año después de que la fabricación tradicional de sake quedara inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, las exportaciones japonesas se mantienen sólidas, impulsadas posiblemente por el creciente interés mundial en esta bebida.

China, primer país en valor; Estados Unidos, primero en volumen

Según los datos recopilados por la Asociación Central de Fabricantes de Sake, las exportaciones de sake en 2025 ascendieron a 45.880 millones de yenes, lo que supone un aumento del 5,5 % con respecto al año anterior en términos de valor, y a 33.500 kilolitros, lo que supone un aumento del 8,0 % en términos de volumen. A pesar de la influencia de medidas como los aranceles adicionales de Estados Unidos, tanto el valor como el volumen registraron un aumento por segundo año consecutivo.

En cuanto al valor de las exportaciones por países y regiones, China ocupó el primer puesto, con 13.300 millones de yenes, lo que supone un aumento del 13,9 % respecto al año anterior. En segundo lugar se situó Estados Unidos, con 11.000 millones de yenes, lo que supone un descenso del 3,5 %. En términos de volumen, se invirtieron los puestos primero y segundo: Estados Unidos registró un descenso del 3,5 %, con 7.720 kilolitros, mientras que China registró un aumento del 25,1 %, con 6.660 kilolitros.

Corea del Sur, cuyo volumen de exportación ha sido muy favorable en los últimos años, ha batido su récord histórico en términos de valor y se acerca con fuerza al tercer puesto, ocupado por Hong Kong. También ha alcanzado su máximo histórico en términos de volumen. Canadá y Francia también registraron sus máximos históricos tanto en valor como en volumen. En Francia parece estar aumentando la oferta de sake en restaurantes de lujo dirigidos a la clase acomodada, conocidos como “fine dining”. Además, los destinos de exportación alcanzaron la cifra récord de 81 países y regiones, lo que demuestra una expansión constante.

Hong Kong y Singapur mantienen precios elevados

El valor medio de las exportaciones por litro es de 1.368 yenes, lo que supone un aumento de 1,8 veces con respecto a hace diez años (771 yenes). Continúa la tendencia de que el sake de gama relativamente alta impulse el mercado mundial, y en Hong Kong y Singapur se mantiene, al igual que el año anterior, un nivel superior a los 2.000 yenes. Por otro lado, en China, debido a la mayor penetración del sake en el mercado y al aumento de su comercialización, el valor ha descendido de los 2.193 yenes del año anterior a 1.998 yenes.

Según la Oficina Nacional de Turismo de Japón, en 2025 el número de visitantes extranjeros superó los 42,68 millones anuales, lo que supone un récord histórico. El gasto de los turistas extranjeros también alcanzó un máximo histórico de 9,5 billones de yenes. Cabe esperar que el hecho de que los visitantes extranjeros prueben el sake o visiten bodegas durante su estancia, entrando así en contacto con la cultura del sake, contribuya a un aumento de las exportaciones en el futuro.

La Asociación Central de Fabricantes de Sake afirma que en Europa y Estados Unidos, donde la cultura del vino está muy arraigada, las propuestas de maridaje dirigidas a los sumilleres ya están empezando a surtir efecto. De cara al futuro, se pretende expandir el mercado del sake utilizando las redes sociales para dirigirse a los territorios de habla china, que generan un gran volumen de turismo entrante, y, en el caso de los países del sudeste asiático, donde se prevé un crecimiento económico y demográfico, se buscará la apertura y consolidación del mercado teniendo en cuenta la legislación y las costumbres comerciales locales. Asimismo, en la región de América Latina, se prevé colaborar con las asociaciones de sumilleres de cada país para formar personal y promover el sake.

Material de referencia (en japonés)

Resultados de exportación de sake en 2025, Asociación Central de Fabricantes de Sake.

(Imagen del encabezado: Photo AC.)