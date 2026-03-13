La eliminación del impuesto al consumo sobre los alimentos: un escaso efecto económico

El Gobierno de Japón estudia reducir del 8 % al cero el impuesto sobre el consumo aplicado a los alimentos. Expertos señalan que los beneficios serán mayores para las clases altas y el impacto económico limitado. Entre el sector empresarial, solo una cuarta parte considera que esta reducción fiscal será positiva.

Un impulso al PIB de apenas 0,3 billones de yenes

A principios de año, la primera ministra Takaichi Sanae anunció que el tipo del impuesto sobre el consumo para alimentos y bebidas (actualmente bajo un tipo impositivo reducido del 8 %) se eliminaría durante un periodo limitado de dos años, una promesa que le otorgó una victoria aplastante en las elecciones a la Cámara de Representantes de febrero. Se espera que un foro nacional elabore un informe provisional para finales de junio.

Según el Instituto de Investigación Daiwa, la carga de los hogares se reducirá en un promedio de 88.000 yenes anuales; sin embargo, por niveles de renta, la reducción del gasto es mayor en los estratos de ingresos altos, quienes consumen una mayor cantidad de alimentos. Las familias situadas en el 20 % superior de ingresos recibirán el doble de beneficios que aquellas en el 20 % inferior. El Instituto de Investigación Daiwa señala que “se están destinando cuantiosos recursos públicos a hogares con escasa necesidad de apoyo para el sustento básico”.

Asimismo, mientras que la pérdida de ingresos fiscales por el impuesto cero en alimentos asciende a 4,8 billones de yenes anuales, el efecto de estímulo al consumo se queda en 0,5 billones de yenes y el aumento del Producto Interior Bruto (PIB) se limita a 0,3 billones de yenes.

Por otro lado, según una encuesta realizada por Teikoku Databank a empresas de todo el país (con 1.546 respuestas), solo el 25,7 % de las compañías considera que la reducción del impuesto a los alimentos tendrá un “efecto positivo importante”, mientras que el 48,2 % afirma que “no tendrá un impacto especial”.

Aunque sectores como el comercio minorista celebran la medida esperando que “aumente el deseo de consumo”, abundan las dudas sobre cómo se garantizarán las fuentes de financiación. Además, se escuchan quejas sobre la complicación de las tareas administrativas, y la industria de la restauración teme una fuga de clientes hacia los platos preparados de los supermercados, que ganarán atractivo por sus precios más bajos.

