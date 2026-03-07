Los 10 mejores lugares de Japón para disfrutar de paisajes con flores primaverales

Jalan News, web de información turística gestionada por Recruit, hizo una encuesta sobre los mejores lugares para disfrutar de las flores primaverales. Entre los 10 primeros hay parajes repletos de cerezos kawazu zakura y flores de colza, o nanohana, que florecen antes que los cerezos somei yoshino.

1.º: Festival de Cerezos y Flores de Colza de Minami (Minamiizu, prefectura de Shizuoka)

Cerca de 800 cerezos de la variedad kawazu zakura engalanan unos dos kilómetros de la orilla del río Aono, en Minamiizu. Esta variedad es una mensajera temprana de la primavera, ya que florece aproximadamente un mes antes que la somei yoshino. La combinación de los cerezos y las flores amarillas de colza en los barbechos crea un paisaje que llena de energía al visitante. La iluminación nocturna es un espectáculo digno de verse. (El Festival de Cerezos y Flores de Colza de Minami 2026 se lleva a cabo del 1 de febrero al 10 de marzo.)



(Fotografía de la Asociación de Turismo de Minamiizu.)

2.º: cerezos de Jōyama (ciudad de Izu no kuni, prefectura de Shizuoka)

El monte Jōyama se alza en la orilla del río Kano, que atraviesa la península de Izu. Aunque solo tiene 342 metros de altitud, su escarpada pared rocosa, que según se dice se formó con magma antiguo solidificado, nos recuerda que Japón es un archipiélago volcánico.



(Pixta.)

3.º: Parque Agrícola de la ciudad de Inabe (ciudad de Inabe, prefectura de Mie)

Se trata de un enorme bosque de ciruelos con una extensión de 38 hectáreas. El visitante encontrará aquí 4.000 ciruelos de unas 100 variedades que crean un paisaje magnífico con la cordillera de Suzuka de fondo. El festival de ciruelos de 2026 se lleva a cabo del 21 de febrero al 20 de marzo.



(Photo AC.)

4.º: Parque Nanohana (ciudad de Iiyama, prefectura de Nagano)

En este parque el visitante encontrará cerca de ocho millones de plantas de colza, que con sus flores tiñen de amarillo los terrenos del parque, al otro lado del cual fluye el río Chikuma. La colza de este lugar no es la nanohana común, sino nozawana no hana, una variedad especial de la zona que se usa para encurtidos. Aquí se puede disfrutar de un paisaje hermoso con flores deliciosas. El clímax de su temporada de floración va de finales de abril a principios de mayo, por lo que podrá se puede disfrutar de ellas durante la Semana Dorada (Golden Week).



(Photo AC.)

5.º: Ashikaga Flower Park (ciudad de Ashikaga, prefectura de Tochigi)

El parque Ashikaga Flower Park es magnífico en cualquier época del año debido a su variedad de flores estacionales. El auge de la primavera llega cuando florecen sus 30.000 tulipanes multicolores. Pero, como si el invierno se resistiera a irse, al mismo tiempo aparecen las hermosas yukiyanagi con sus pequeñas flores blancas, semejantes a copos de nieve.



(Fotografía de Ashikaga Flower Park.)

6.º: Parque de Tulipanes de Kamiyūbetsu (Kamiyūbetsu chō, prefectura de Hokkaidō)

En este parque de 12,5 hectáreas florecen 700.000 tulipanes de 200 variedades. En medio del campo se levanta un molino de viento que parece transportar al visitante a la mismísima Holanda. La mejor temporada para disfrutar de estas flores es a partir de mediados de mayo.



(Photo AC.)

7.º: Parque de Ciruelos de Hirota (ciudad de Minami Awaji, prefectura de Hyōgo)

Este bosque de ciruelos restaurado se encuentra en el distrito de Hirota (ciudad de Minami Awaji), que desde la antigüedad era famoso por estos árboles. En una extensión de cerca de 15.000 metros cuadrados se hallan cerca de 450 ciruelos de variedades florales, frutales y llorones. Su temporada de floración tiende a extenderse de mediados de febrero a mediados de marzo.



(Pixta.)

8.º: Bosque de Ciruelos de Tsukigase (prefectura de Nara)

En este lugar, también conocido como el Valle de los Ciruelos de Tsukigase, hay unos 10.000 ciruelos de vívidos colores, como el blanco y el rosado. Su temporada de floración varía dependiendo de la variedad, por lo que en cada visita se puede disfrutar de un paisaje único.



(Pixta.)

9.º: Parque Agrícola de Ashigaike, Sante Park Tahara (ciudad de Tahara, prefectura de Aichi)

Se trata de un parque en el que el visitante podrá experimentar de primera mano la agricultura. Después de disfrutar de tulipanes de muchos colores, podrá deleitarse con platos hechos con ingredientes locales en la cafetería, o comprar productos frescos en el mercado de agricultores.



(Pixta.)

10.º: Nanabatake Road (ciudad de Kamogawa, prefectura de Chiba)

En un campo cercano al ayuntamiento de la ciudad de Kamogawa con una extensión de cerca de 33.000 metros florecen de principios de enero a principios de marzo una infinidad de flores de colza que tiñen el terreno de amarillo. El visitante también podrá llevarse consigo la primavera al hogar: por tan solo 200 yenes puede cosechar por sí mismo hasta 10 plantas de colza.



(Photo AC.)

Esta encuesta se llevó a cabo del 25 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026 por medio de una página web, y se obtuvieron respuestas de 1.054 personas de entre 20 y 59 años.

(Imagen del encabezado: Parque Nanohana de la ciudad de Iiyama, prefectura de Nagano – Pixta.)