Criminalidad en Japón en 2025: aumentan los delitos penales y el fraude se agrava

Según el Informe sobre la situación de la criminalidad publicado por la Agencia Nacional de Policía, el número de delitos penales registrados en 2025 ascendió a 774.142 casos, lo que supone un incremento del 4,9 % respecto al año anterior. Esta cifra supera el volumen de delitos registrados en 2019, antes de la crisis del coronavirus.

Aunque el número de delitos penales había mantenido una tendencia a la baja tras alcanzar su máximo de 2,85 millones en 2002, en 2022 volvió a aumentar por primera vez en 20 años y, desde entonces, ha encadenado cuatro años consecutivos de crecimiento. Los hurtos y robos, que representan casi el 70 % del total, aumentaron un 2,5 % interanual, mientras que los delitos de guante blanco crecieron un 25,0 %. Dentro de esta última categoría, destaca el incremento del 26,5 % en el número de casos de fraude. Los delitos contra la moral pública, que incluyen el juego ilegal, los actos indecentes no consentidos, el exhibicionismo y las infracciones a la ley contra la fotografía no consentida de desnudos, también se elevaron un 9,4 %.

Los “delitos graves”, que engloban homicidios, robos con violencia, incendios provocados, agresión sexual y actos indecentes no consentidos, así como secuestros y trata de personas, sumaron 15.086 casos, un 3,2 % más que el año anterior. Los homicidios (976 casos) y los robos con violencia (1.428 casos) registraron ligeros incrementos. Por su parte, la agresión sexual no consentida (4.177 casos) y los actos indecentes no consentidos (7.193 casos) mantienen una tendencia al alza como consecuencia de la revisión del Código Penal realizada en 2023.

Los grupos tokuryū operan en la sombra del fraude especial

En 2025, el importe total de los daños por fraude alcanzó los 402.900 millones de yenes, un notable incremento del 31,1 % respecto al año anterior. El perjuicio económico por cada incidente individual es cada vez más elevado.

Dentro de esta categoría, el fraude especial marcó máximos históricos tanto en el número de casos registrados, con 27.758 incidentes (un aumento del 31,9 %), como en el valor de las pérdidas, que ascendió a 141.400 millones de yenes (un incremento del 96,8 %). Por tipología, el fraude telefónico “ore-ore” (“soy yo, soy yo”) se disparó con 14.393 casos (7.641 más que el año previo, un alza del 113,2 %), y unas pérdidas de aproximadamente 112.100 millones de yenes (unos 66.300 millones más, un aumento del 144,5 %). Asimismo, el fraude en inversiones y las estafas románticas a través de redes sociales, que no requieren contacto físico, siguen incrementando tanto en frecuencia como en volumen económico.

En relación con los fraudes especiales y los fraudes románticos y de inversión a través de redes sociales, la Agencia Nacional de Policía afirma que “detrás de estos incidentes se encuentran grupos delictivos organizados y grupos delictivos anónimos y fluidos (tokuryū), que llevan a cabo estos delitos de forma sistemática tras dividir las tareas y garantizar el anonimato”.

Material de referencia (en japonés)

Situación delictiva en Reiwa 7 (2025), Agencia Nacional de Policía.

