La gastronomía dentro de 100 años: ¿Tendremos cocineros y camareros robotizados?

La tecnología y la escasez de ciertos alimentos podrían transformar nuestra forma de comer en el futuro. Una encuesta revela cómo imaginan los japoneses la gastronomía dentro de 100 años.

Sustitución de productos pesqueros por alternativas sintéticas

En enero de 2026, Gurunabi, empresa que gestiona la famosa página web homónima de información sobre restaurantes, realizó una encuesta sobre la “gastronomía dentro de 100 años” entre 1.300 miembros de entre 20 y 69 años. Debido a factores como los cambios en el medioambiente global, la anguila encabezó la lista de alimentos que los encuestados prevén que no se podrán comer, o que se convertirán en ingredientes de ultralujo, con un 48,2 %. Le siguió de cerca la ballena con un 47,1 %, y a partir del tercer puesto se situaron recursos pesqueros como el atún rojo, el erizo de mar, el cangrejo y la paparda.

Como reflejo de esta tendencia, el marisco de imitación encabezó la lista de alimentos que se considera serán habituales dentro de un siglo, con un 69,2 %. Los “alimentos nutricionalmente completos” y la “carne cultivada” también superaron el 60 %. Son muchos los que consideran inevitable la difusión de alimentos alternativos basados en las últimas tecnologías. Por otro lado, algo más del 30 % predijo que la entomofagia, el consumo de insectos, actualmente en fase de expansión, será algo normal.

¿Se convertirá el servicio humano en un lujo?

Alrededor del 60 % de los encuestados mencionó “los ingredientes de temporada y su presentación” como un elemento de la cultura gastronómica que desearían que perdurase tras un siglo. Cerca del 50 % señaló “la cultura popular de los puestos de comida rápida de pie (tachigui) y las tabernas de farolillos rojos (akachōchin)”, así como las técnicas artesanales, seguidas de la hospitalidad y la atención al cliente y las barras libres de comida y bebida.

En cuanto a las predicciones sobre los restaurantes del futuro, la más común, con más del 30 %, fue: “tanto la cocina como el servicio serán realizados íntegramente por robots”. A esto le siguió la idea de que “la cocina y el servicio realizados por humanos se convertirán en un valor añadido de ultralujo”, previendo que la atención prestada por personas pasará a ser un artículo de lujo. Por otra parte, cerca del 20 % cree que “no cambiará mucho respecto a la actualidad”.

El responsable del estudio afirmó: “Incluso si la forma y el contenido de la mesa cambian para dentro de 100 años, queremos seguir siendo una entidad que transmita a la siguiente generación el valor universal de la alegría y la emoción que se obtienen a través de la comida”.

Materiales de referencia (en japonés)

La gastronomía dentro de 100 años, Departamento de Investigación de Gurunabi.

(Imagen del encabezado: Pixta.)