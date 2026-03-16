Japón ocupa el último lugar en satisfacción con la vida amorosa por cuarto año consecutivo

Una encuesta internacional sobre el amor, el romance y las relaciones sentimentales reveló que los japoneses eran los menos satisfechos.

Muy por debajo de la media

La empresa de sondeos Ipsos, con sede en París, realizó una encuesta sobre las actitudes hacia las relaciones románticas, dirigida a 23.268 personas en 29 países. En la categoría de “sentirse amado”, Japón ocupó el último lugar, ya que solo el 51 % de los encuestados japoneses afirmó sentirse muy o algo satisfecho en este aspecto. Esta cifra quedó muy por debajo de la media de los 29 países, que fue del 77 %.

El porcentaje de personas en Japón que afirmaron estar muy o algo satisfechas con su vida romántica o sexual fue del 33 %, lo que supone una caída de 6 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior. Esta cifra representa poco más de la mitad de la media global, que es del 60 %. Solo el 6 % de los japoneses declaró estar “muy satisfecho”, siendo Japón el único país con menos del 10 % en esta respuesta. Durante los últimos cuatro años, Japón ha ocupado el último lugar en cuanto a satisfacción romántica.

Ipsos llevó a cabo esta encuesta a través de internet entre el 24 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026, y estuvo orientada a personas de entre 16 y 74 años (los grupos de edad objetivo variaban ligeramente según el país).

Material de referencia (en inglés)

Encuesta sobre la satisfacción con la vida amorosa, de Ipsos.

(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)