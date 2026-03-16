Japón ocupa el último lugar en satisfacción con la vida amorosa por cuarto año consecutivo

Japón ocupa el último lugar en satisfacción con la vida amorosa por cuarto año consecutivoSociedad
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Muy por debajo de la media
La empresa de sondeos Ipsos, con sede en París, realizó una encuesta sobre las actitudes hacia las relaciones románticas, dirigida a 23.268 personas en 29 países. En la categoría de “sentirse amado”, Japón ocupó el último lugar, ya que solo el 51 % de los encuestados japoneses afirmó sentirse muy o algo satisfecho en este aspecto. Esta cifra quedó muy por debajo de la media de los 29 países, que fue del 77 %.
El porcentaje de personas en Japón que afirmaron estar muy o algo satisfechas con su vida romántica o sexual fue del 33 %, lo que supone una caída de 6 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior. Esta cifra representa poco más de la mitad de la media global, que es del 60 %. Solo el 6 % de los japoneses declaró estar “muy satisfecho”, siendo Japón el único país con menos del 10 % en esta respuesta. Durante los últimos cuatro años, Japón ha ocupado el último lugar en cuanto a satisfacción romántica.
Ipsos llevó a cabo esta encuesta a través de internet entre el 24 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026, y estuvo orientada a personas de entre 16 y 74 años (los grupos de edad objetivo variaban ligeramente según el país).
Material de referencia (en inglés)
(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)