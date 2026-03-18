Aumentan los salarios iniciales en Japón, aunque hay disparidades entre grandes y pequeñas empresas

Se ha revelado que el 70 % de las empresas aumentarán los salarios iniciales de los nuevos graduados que se incorporen en abril de 2026 en comparación con el año anterior. No obstante, la proporción de empresas que no pueden aumentar esos salarios también está creciendo.

La mitad de las pequeñas empresas no aumentarán los salarios iniciales

Teikoku Databank realizó una encuesta a empresas de todo el país entre el 5 y el 9 de febrero (respuestas válidas de 1.541 empresas). Según los resultados, la proporción de empresas que respondieron que “subirían” los salarios iniciales fue del 67,5 %, lo que supone un descenso de 3,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, pero sigue siendo un nivel elevado. La razón del aumento es la intensificación de la competencia por el talento, como ilustran respuestas como “No podemos captar personal si los salarios iniciales son bajos” (empresa de construcción).

El aumento medio fue de 9.462 yenes, lo que supone un incremento de 348 yenes con respecto al año anterior. Si bien el rango de 200.000 a 250.000 yenes (1.254 a 1.567 dólares) representó el 60 % de todos los salarios iniciales, el rango de 250.000 a 300.000 yenes aumentó en 6,4 puntos porcentuales hasta alcanzar el 17,8 %. Además, el 2,7 % de los salarios iniciales fueron de 300.000 yenes o más.

Por otra parte, la proporción de empresas que respondieron que no aumentarían los salarios iniciales creció 3,5 puntos porcentuales, hasta el 32,5 %. También se expresó preocupación por el “fenómeno inverso”, en el que los salarios de los nuevos empleados superarían a los del personal ya existente, con comentarios como “Es difícil aumentar los salarios teniendo en cuenta el equilibrio con los empleados actuales” (empresa de fabricación de maquinaria eléctrica).

Además, entre las pequeñas empresas con capacidad financiera limitada (aquellas con 20 empleados o menos en el sector manufacturero), solo la mitad tiene previsto aumentar los salarios iniciales. La realidad es que muchas no pueden comprometerse a aumentar los salarios iniciales debido al difícil entorno empresarial. Una compañía del sector servicios comentó al respecto: “Nos vemos afectados por el aumento de los precios y nos resulta difícil responder”.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta sobre las tendencias corporativas en materia de salarios iniciales, Teikoku Databank.

(Imagen del encabezado: Pixta.)