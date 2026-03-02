El número anual de nacimientos en Japón cayó por décimo año consecutivo en 2025

En 2025 Japón registró menos de la mitad de nacimientos que de muertes. Continúa el decrecimiento del número de habitantes.

Una década de declive

Las estadísticas demográficas preliminares del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar indican que en 2025 se registraron 705.809 nacimientos en Japón, lo que supone una disminución interanual de 15.179. Se trata del décimo año consecutivo de descenso. En 2022, el total cayó por primera vez por debajo de 800.000 desde que se empezaron a llevar registros en 1899, y ahora se encamina a situarse por debajo de los 700.000. Se considera que la reducción del número de mujeres en edad fértil y la caída de los matrimonios durante la pandemia de la COVID-19 son factores clave.

Las estadísticas preliminares incluyen datos de extranjeros residentes en Japón y de ciudadanos japoneses que viven en el extranjero, mientras que las estadísticas definitivas (que se anunciarán en junio) serán más bajas, ya que se basan únicamente en el número de ciudadanos japoneses que residen en Japón.

Demografía de Japón

2025 2024 Nacimientos 705.809 720.988 Fallecidos 1.605.654 1.618.684 Cambio natural de la población -899.845 -897.696 Nuevos matrimonios 505.656 499.999 Divorcios 182.969 189.952

Creado por nippon.com a partir de las estadísticas demográficas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. Las estadísticas de 2024 y 2025 son cifras preliminares.

En 2025, el número de defunciones disminuyó por primera vez en cinco años, con una caída de 13.030 hasta situarse en 1.605.654. El descenso natural de la población, que es la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones, aumentó ligeramente hasta un nuevo récord de 899.845.

Durante el primer baby boom (1947-1949), el número anual de nacimientos en Japón alcanzó los 2,5 millones, mientras que durante el segundo baby boom (1971-1974) los nacimientos anuales superaron los 2 millones. Desde entonces, la cifra ha descendido de forma constante, sin que se produjera un repunte cuando la generación del segundo baby boom alcanzó la edad de tener sus propios hijos. El número de nacimientos cayó por debajo del de defunciones por primera vez en 2007, y el descenso natural de la población ha seguido aumentando desde entonces.

Aunque el número de matrimonios aumentó en 5.657 hasta 505.656 en 2025, sigue siendo históricamente bajo. Dada la actitud poco favorable en Japón hacia los embarazos prematrimoniales o extramatrimoniales, es poco probable que el número de nacimientos se recupere mientras no se produzca un aumento significativo de los matrimonios.

Material de referencia (en japonés)

Estadísticas demográficas (informe preliminar), Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)