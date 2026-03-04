Guerra en Irán: un 95 % del petróleo que importa Japón procede de Oriente Medio

El estrecho de Ormuz, la principal arteria para el transporte de crudo, ha quedado virtualmente bloqueado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La inestabilidad en Oriente Medio representa una crisis de extrema gravedad para Japón, un país con escasos recursos naturales propios.

El petróleo es la principal fuente de energía

Según los datos de oferta y demanda de la Agencia de Recursos Naturales y Energía, la composición del suministro nacional de energía primaria en el año fiscal 2024 revela que los combustibles fósiles representan el 80 % del total: el carbón supone un 24,4 %, el petróleo un 34,8 % y el gas natural o gas ciudad un 20,8 %. A pesar de que desde la década de 1990 se ha buscado una transición hacia la “descarbonización” y el abandono del petróleo como medida contra el calentamiento global, el crudo sigue siendo la mayor fuente energética debido, en parte, al bajo rendimiento de las centrales nucleares tras el accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, provocado por el Gran Terremoto del Este de Japón en 2011.

Además, Japón depende de Oriente Medio para más del 95 % de su petróleo crudo. Tras la guerra entre Irán e Irak y las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irak, Japón no ha importado petróleo crudo directamente de Irán desde 2019. Sin embargo, las importaciones procedentes de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí representan cada una el 40 % del total, y ambas pasan por el estrecho de Ormuz para llegar a Japón.

A finales de diciembre de 2025 Japón poseía reservas de petróleo equivalentes a 254 días de consumo, incluyendo tanto las reservas nacionales como las privadas. Por lo tanto, incluso si se bloquea el estrecho de Ormuz, no se produce una interrupción inmediata del suministro.

Sin embargo, el cierre de dicho estrecho sí ha provocado un fuerte aumento de los precios internacionales del crudo. Los precios del gas natural han subido al mismo tiempo, lo que hace inevitable el aumento de los precios de la gasolina, la electricidad y el gas.

Materiales de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)