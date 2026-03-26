Furor por las pegatinas en Japón: el 80 % de los alumnos de primaria está enganchado

El coleccionismo de pegatinas se ha convertido ya en un fenómeno social. Muchos estudiantes de primaria y secundaria las utilizan como un elemento de comunicación, pero parece que en este tema también está surgiendo una brecha entre los que tienen y los que no.

El auge de las pegatinas se ha intensificado hasta el punto de que se agotan los productos y se imponen restricciones de compra. En una encuesta realizada por Nifty (con sede en el distrito de Shinjuku) entre finales de 2025 y enero de 2026 a través de su página web infantil Nifty Kids (2.484 respuestas válidas), el 77,5 % de los alumnos de primaria y el 47,8 % de los de secundaria afirmaron estar “enganchados” a coleccionar pegatinas.

Las “Bondoro” siguen siendo las más populares

La opción favorita, con un 94,9 %, son las “pegatinas drop” (tipo gota), que se caracterizan por su volumen tridimensional y su acabado brillante. Las responsables de esta tendencia son las “Bonbon Drop Seal” (conocidas como “Bondoro”), lanzadas en 2025 por el fabricante de papelería Q-Lia (con sede en la ciudad de Osaka); actualmente son tan difíciles de conseguir que incluso circulan imitaciones.

Les siguen las “pegatinas de agua” (63,1 %), que contienen líquido y lentejuelas en su interior, y las “pegatinas marshmallow” (54,6 %), de textura suave y elástica. También destacan las “pegatinas de traseros”, un artículo divertido donde solo la parte posterior de los animales o personajes que representan está abultada y resulta suave al tacto. Los niños prefieren aquellas que se diferencian de las pegatinas convencionales por el uso de materiales especiales.



PhotoAC.

Según la encuesta, más del 90 % de los encuestados pega su colección en un álbum de pegatinas. Entre quienes poseen uno, el 90,0 % de los alumnos de primaria y el 67,1 % de los de secundaria afirmaron que “intercambian pegatinas”. Estos intercambios funcionan como una herramienta de comunicación; de hecho, algunos empezaron a usar el álbum por el miedo a “no poder encajar en el círculo de amigos”.

El 46,1 % del total ha sentido alguna vez que “perdía o ganaba” en un intercambio, citando ejemplos como “cambiar una pegatina de una tienda de 100 yenes por una de Bondoro de 500 yenes” o “dar una muy difícil de conseguir y recibir a cambio una normal”. Para las pegatinas raras utilizan terminología de mercado, como “tiene una tasa de cambio alta”.

Por otro lado, también se observaron reglas locales que priorizan los sentimientos del otro para disfrutar del intercambio, como “no volver a cambiar con terceros las pegatinas recibidas de un amigo” o “en el primer intercambio, aceptar la pegatina que el otro quiera sin importar su valor”.

Material de referencia (en japonés)

Informe de la encuesta Nifty Kids: “ Pegatinas“

(Imagen del encabezado: pegatina Bonbon Drop - Jiji Press.)