Samurai Japan, listos para jugar: la selección en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está en marcha. Esta es la selección nacional de Japón, los Samurai Japan, que espera repetir el éxito logrado en la edición de 2023.

El Clásico Mundial de Béisbol, que se celebra cada tres años, enfrenta a selecciones nacionales de países donde este deporte es muy popular en un torneo de dos semanas. Este año se disputa del 5 al 18 de marzo (hora de Japón), con partidos en Japón, Puerto Rico y Estados Unidos.

En 2023, el equipo japonés (conocido como Samurai Japan) derrotó a Estados Unidos en una final emocionante. El partido terminó con Ohtani Shōhei en el montículo, quien ponchó a su entonces compañero en los Los Ángeles Angels, Mike Trout, para hacerse con el campeonato. Ahora, ya como jugador de los Los Ángeles Dodgers, Ohtani vuelve al torneo esta vez como bateador designado. También participa su compañero Yamamoto Yoshinobu, quien sube al montículo tras una gran actuación como lanzador que ayudó a los Dodgers a conquistar su segundo título consecutivo de la Series Mundiales el otoño pasado.

En total, ocho jugadores japoneses que militan en equipos de las Grandes Ligas vestirán el uniforme de los Samurai Japan, mientras que el resto proviene de clubes de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Al frente del equipo está el mánager Ibata Hirokazu, quien dirige a la selección nacional desde que sustituyó a Kuriyama Hideki en 2023, después de que Japón ganara el Clásico Mundial.

Japón disputa la fase de grupos en el llamado Tokyo Dome, donde se enfrentará a la selección nacional de China Taipéi (6 de marzo), a la de Corea del Sur (7 de marzo), a la de Australia (8 de marzo) y a la de la República Checa (10 de marzo). Si logra avanzar, el equipo disputará las rondas eliminatorias en Houston (Texas) y Miami (Florida), donde los aficionados japoneses esperan ver a los Samurai Japan en la final del campeonato el 17 de marzo, hora local.

La selección nacional de Japón en 2026

Entrenadores

Ibata Hirokazu, mánager

Kaneko Makoto, entrenador de banco

Murata Yoshinori, entrenador del bullpen

Nōmi Atsushi, entrenador de lanzadores

Yoshimi Kazuki, entrenador de lanzadores

Soyogi Eishin, entrenador de tercera base

Kamei Yoshiyuki, entrenador de primera base

Matsuda Nobuhiro, entrenador de planificación de partidos

Lanzadores

Miyagi Hiroya, lanzador zurdo, Búfalos de Orix

Itō Hiromi, lanzador diestro, Hokkaidō Nippon Ham Fighters

Ōta Taisei, lanzador diestro, Gigantes de Yomiuri (Tokio)

Kikuchi Yūsei, lanzador zurdo, Los Ángeles Angels

Yamamoto Yoshinobu, lanzador diestro, Los Ángeles Dodgers

Sugano Tomoyuki, lanzador diestro, Colorado Rockies

Sumida Chihiro, lanzador zurdo, Leones de Seibu (Saitama)

Kanemaru Yumeto, lanzador zurdo, Dragones de Chūnichi

Taneichi Atsuki, lanzador diestro, Chiba Lotte Marines

Takahashi Hiroto, lanzador diestro, Dragones de Chūnichi

Fujihira Shōma, lanzador diestro, Águilas de Rakuten (Tōhoku)

Sotani Ryūhei, lanzador zurdo, Búfalos de Orix

Kitayama Kōki, lanzador diestro, Hokkaidō Nippon Ham Fighters

Matsumoto Yūki, lanzador diestro, Halcones de SoftBank (Fukuoka)

Receptores

Wakatsuki Ken’ya, Búfalos de Orix

Sakamoto Seishirō, Tigres de Hanshin

Nakamura Yūhei, Golondrinas de Yakult (Tokio)

Jugadores de Cuadro

Maki Shūgo, Yokohama DeNA BayStars

Kozono Kaito, Carpas de Hiroshima

Makihara Taisei, Halcones de SoftBank (Fukuoka)

Genda Sōsuke, Leones de Seibu (Saitama)

Satō Teruaki, Tigres de Hanshin

Okamoto Kazuma, Toronto Blue Jays

Murakami Munetaka, Chicago White Sox

Jardineros

Kondō Kensuke, Halcones de SoftBank (Fukuoka)

Shūtō Ukyō, Halcones de SoftBank (Fukuoka)

Morishita Shōta, Tigres de Hanshin

Yoshida Masataka, Boston Red Sox

Suzuki Seiya, Chicago Cubs

Bateador designado

Ohtani Shōhei, Los Ángeles Dodgers

