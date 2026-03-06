Samurai Japan, listos para jugar: la selección en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Samurai Japan, listos para jugar: la selección en el Clásico Mundial de Béisbol 2026Deporte
¡A jugar!
El Clásico Mundial de Béisbol, que se celebra cada tres años, enfrenta a selecciones nacionales de países donde este deporte es muy popular en un torneo de dos semanas. Este año se disputa del 5 al 18 de marzo (hora de Japón), con partidos en Japón, Puerto Rico y Estados Unidos.
En 2023, el equipo japonés (conocido como Samurai Japan) derrotó a Estados Unidos en una final emocionante. El partido terminó con Ohtani Shōhei en el montículo, quien ponchó a su entonces compañero en los Los Ángeles Angels, Mike Trout, para hacerse con el campeonato. Ahora, ya como jugador de los Los Ángeles Dodgers, Ohtani vuelve al torneo esta vez como bateador designado. También participa su compañero Yamamoto Yoshinobu, quien sube al montículo tras una gran actuación como lanzador que ayudó a los Dodgers a conquistar su segundo título consecutivo de la Series Mundiales el otoño pasado.
En total, ocho jugadores japoneses que militan en equipos de las Grandes Ligas vestirán el uniforme de los Samurai Japan, mientras que el resto proviene de clubes de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Al frente del equipo está el mánager Ibata Hirokazu, quien dirige a la selección nacional desde que sustituyó a Kuriyama Hideki en 2023, después de que Japón ganara el Clásico Mundial.
Japón disputa la fase de grupos en el llamado Tokyo Dome, donde se enfrentará a la selección nacional de China Taipéi (6 de marzo), a la de Corea del Sur (7 de marzo), a la de Australia (8 de marzo) y a la de la República Checa (10 de marzo). Si logra avanzar, el equipo disputará las rondas eliminatorias en Houston (Texas) y Miami (Florida), donde los aficionados japoneses esperan ver a los Samurai Japan en la final del campeonato el 17 de marzo, hora local.
La selección nacional de Japón en 2026
Entrenadores
- Ibata Hirokazu, mánager
- Kaneko Makoto, entrenador de banco
- Murata Yoshinori, entrenador del bullpen
- Nōmi Atsushi, entrenador de lanzadores
- Yoshimi Kazuki, entrenador de lanzadores
- Soyogi Eishin, entrenador de tercera base
- Kamei Yoshiyuki, entrenador de primera base
- Matsuda Nobuhiro, entrenador de planificación de partidos
Lanzadores
- Miyagi Hiroya, lanzador zurdo, Búfalos de Orix
- Itō Hiromi, lanzador diestro, Hokkaidō Nippon Ham Fighters
- Ōta Taisei, lanzador diestro, Gigantes de Yomiuri (Tokio)
- Kikuchi Yūsei, lanzador zurdo, Los Ángeles Angels
- Yamamoto Yoshinobu, lanzador diestro, Los Ángeles Dodgers
- Sugano Tomoyuki, lanzador diestro, Colorado Rockies
- Sumida Chihiro, lanzador zurdo, Leones de Seibu (Saitama)
- Kanemaru Yumeto, lanzador zurdo, Dragones de Chūnichi
- Taneichi Atsuki, lanzador diestro, Chiba Lotte Marines
- Takahashi Hiroto, lanzador diestro, Dragones de Chūnichi
- Fujihira Shōma, lanzador diestro, Águilas de Rakuten (Tōhoku)
- Sotani Ryūhei, lanzador zurdo, Búfalos de Orix
- Kitayama Kōki, lanzador diestro, Hokkaidō Nippon Ham Fighters
- Matsumoto Yūki, lanzador diestro, Halcones de SoftBank (Fukuoka)
Receptores
- Wakatsuki Ken’ya, Búfalos de Orix
- Sakamoto Seishirō, Tigres de Hanshin
- Nakamura Yūhei, Golondrinas de Yakult (Tokio)
Jugadores de Cuadro
- Maki Shūgo, Yokohama DeNA BayStars
- Kozono Kaito, Carpas de Hiroshima
- Makihara Taisei, Halcones de SoftBank (Fukuoka)
- Genda Sōsuke, Leones de Seibu (Saitama)
- Satō Teruaki, Tigres de Hanshin
- Okamoto Kazuma, Toronto Blue Jays
- Murakami Munetaka, Chicago White Sox
Jardineros
- Kondō Kensuke, Halcones de SoftBank (Fukuoka)
- Shūtō Ukyō, Halcones de SoftBank (Fukuoka)
- Morishita Shōta, Tigres de Hanshin
- Yoshida Masataka, Boston Red Sox
- Suzuki Seiya, Chicago Cubs
Bateador designado
- Ohtani Shōhei, Los Ángeles Dodgers
Material de referencia
- Equipo y personal de Japón, web de las Grandes Ligas de Béisbol
- Lista de jugadores, de la Selección Nacional de Béisbol de Japón (en inglés)
(Traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: Ohtani Shōhei, en el centro, en la fila de debajo, y otros miembros de los Samurai Japan el 4 de marzo de 2026, en Tokyo Dome. © Jiji.)