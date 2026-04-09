Los mejores lugares para disfrutar de los cerezos ‘shidarezakura’ y ‘yaezakura’

El sitio Jalan News, administrado por la firma de información turística Recruit, llevó a cabo una encuesta sobre los mejores lugares para disfrutar de los cerezos de las variedades shidarezakura y yaezakura. A diferencia de la someiyoshino, estas variedades se pueden disfrutar de mediados de abril a mayo y ofrecen un encanto diferente.

1.º: Avenida de cerezos llorones de la antigua línea Nicchū (ciudad de Kitakata, prefectura de Fukushima)

La antigua línea ferroviaria Nicchū, de los Ferrocarriles Nacionales de Japón y cuyo nombre proviene de los baños termales Nicchū onsen, desapareció en 1984. En una avenida que comienza en la estación de Kitakata y se extiende por tres kilómetros el visitante podrá darse un baño de flores bajo los cerezos llorones.



(Asociación de Turismo y Productos Regionales de la prefectura de Fukushima.)

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2.º: Museo Miho (ciudad de Kōka, prefectura de Shiga)

El arquitecto I. M. Pei, conocido por la pirámide de cristal del Museo del Louvre en París, diseñó este museo inspirado en la idea del paraíso ideal. El camino que lleva del edificio de la recepción hasta el museo está flanqueado por una avenida de cerezos llorones. Las vistas de estos árboles a través de un túnel, que se torna de un color rosa pastel, son muy populares. La temporada de floración se extiende normalmente de principios a mediados de abril.



(Pixta.)

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3.º: Rakuōzakura (ciudad de Shirakawa, prefectura de Fukushima)

Matsudaira Sadanobu, nieto del octavo shōgun Tokugawa y señor del clan de la familia del dominio Shirakawa, fundó este parque bajo el lema Shimin kyōraku, es decir, un lugar del que todos pueden disfrutar sin importar su condición social. El cerezo Rakuōzakura plantado en este jardín bajo este lema tiene más de 200 años. Sus ramas se extienden en todas las direcciones, creando la magnífica sensación de que se camina debajo de un gran paraguas de flores.



(Pixta.)

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4.º: Cerezos llorones de la Kakunodate (ciudad de Senboku, prefectura de Akita)

Se dice que esta avenida comenzó con tres árboles jóvenes plantados por una princesa proveniente de Kioto del periodo Edo (1603-1868) que llegó a la ciudad tras contraer matrimonio. En la actualidad, los árboles engalanan todo el barrio.



(Oficina de Promoción Turística de la prefectura de Akita.)

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4.º: Yūka no sato (localidad de Kamiyama, prefectura de Tokushima)

Toda la ladera de la montaña está cubierta por más de 300 árboles de cerezos llorones y forsitias que crean un contraste magnífico entre el rosa y el amarillo.



(PhotoAC.)

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6.º: Parque Takebe no mori (ciudad de Okayama, prefectura de Okayama)

Es uno de los mejores lugares en el oeste de Japón para disfrutar de los cerezos. Aquí florecen cerca de 10.000 árboles de 100 variedades. Entre ellos, los yaebeni-shidare, cerezos llorones de flor doble y ramas colgantes de gran elegancia. La temporada de floración se extiende de finales de marzo a mediados de abril.



(Pixta.)

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7.º: Cerezos de la Avenida Nagatoro (localidad de Chichibu, prefectura de Saitama)

Cerca de 500 cerezos de la variedad yaezakura (flor doble) engalanan este paseo peatonal llamado Tōrinuke no sakura. Aquí se pueden contemplar varios tonos superpuestos, tales como el rosa intenso, el blanco y el amarillo. También se puede disfrutar de un paseo en teleférico y deleitarse con la vista de la extensión de los cerezos de flor doble desde las alturas. La temporada de floración se extiende de mediados a fines de abril.



(Pixta.)

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8.º: Parque Oniushi (localidad de Kayabe, prefectura de Hokkaidō)

En idioma ainu, la palabra oniushi significa “lugar de árboles frondosos”. Tal como indica su nombre, en esta vereda se encuentran cerca de 500 cerezos de diversas variedades que van floreciendo en distintos momentos, por lo que puede disfrutar por más tiempo de su belleza. La majestuosidad del monte Komagatake y la elegancia de los cerezos crean un paisaje magnífico.



(Pixta.)

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8.º: Parque Conmemorativo Arisugawa-no-miya (distrito de Minato, Tokio)

En el periodo Edo, estos terrenos pertenecían a la residencia secundaria del dominio Nanbu. Para el periodo Meiji (1868-1912), pasaron a manos de los Arisugawa, una rama de la familia imperial, y en 1934 se convirtió en un parque abierto a todo el público. Es un oasis de naturaleza en pleno centro de Tokio.



(Oficina de Gestión del Parque Conmemorativo Arisugawa.)

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Material de referencia (en japonés)

Imagen del encabezado: Avenida de cerezos llorones de la antigua línea Nicchū. (PhotoAC)

(Traducido al español del original en japonés.)