Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026: los medallistas japoneses

A continuación les ofrecemos la lista con los medallistas japoneses en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

Los medallistas japoneses en Milán-Cortina 2026

12 de marzo

■ Plata: Muraoka Momoka (esquí alpino: eslalon gigante sentado femenino)

Muraoka ocupaba la segunda posición tras su primera bajada y logró mantener ese puesto al final de la competición. Con esta segunda medalla de plata en los Juegos alcanza un total de once, convirtiéndose así en la atleta japonesa con más medallas en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

9 de marzo

■ Plata: Muraoka Momoka (esquí alpino: súper G sentado femenino)

Muraoka se fracturó la clavícula el pasado mes de noviembre, pero la estrella de los deportes de invierno regresó para ganar la primera medalla de Japón en los Juegos. Esta fue su décima medalla en total, con lo que igualó a Obinata Kuniko como la atleta japonesa con más medallas en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Material de referencia (en inglés)

Datos sobre los medallistas, del sitio oficial de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

(Muraoka Momoka, a la izquierda, sonríe tras ganar la medalla de plata en eslalon gigante sentado femenino el 12 de marzo de 2026. © Reuters.)