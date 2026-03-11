Solo el 20 % de los japoneses adopta medidas preventivas para su mascota en caso de catástrofe

Para muchas personas, sus mascotas son parte de la familia. Una encuesta revela que la mayoría evacuaría con su animal en caso de desastre. Sin embargo, pocos conocen las directrices oficiales al respecto.

Las directrices del Ministerio de Medioambiente

El Ministerio de Medioambiente de Japón elaboró en 2013 las Directrices para las medidas de rescate de mascotas en caso de desastre tras constatar que, durante el Gran Terremoto del Este de Japón de marzo de 2011, muchas de estas mascotas quedaron abandonadas en los hogares o separadas de sus dueños, y que también se registraron numerosos conflictos relacionados con los animales que fueron llevados a los refugios de evacuación. En 2018, estas directrices fueron revisadas y publicadas con el nombre de Directrices para la preparación ante desastres para personas y mascotas.

El principio básico que establecen las directrices es la “evacuación conjunta con la mascota bajo la responsabilidad del propietario”. No obstante, se aclara que, aunque el dueño evacúe junto con su mascota, esto no implica necesariamente mantenerla en la misma habitación dentro del refugio ni atender a sus necesidades allí directamente.

Según una encuesta realizada entre enero y febrero por Ipet Insurance, con sede en el distrito de Kōtō (Tokio), entre 500 propietarios de perros y 500 de gatos, solo el 8,0 % afirmó conocer la existencia de estas directrices. Asimismo, apenas el 10,3 % sabía que el principio general es la evacuación conjunta del dueño y su mascota.

Sin embargo, incluso entre quienes no saben si el refugio de evacuación más cercano acepta mascotas, el 76,9 % respondió que evacuaría junto con su animal. Es abrumador el número de personas que consideran que no pueden dejar atrás a sus mascotas porque son parte de la familia.

Cuando se preguntó a quienes respondieron que “no evacuarían junto con su mascota” por las razones, la más frecuente fue “existe la posibilidad de que no permitan la entrada de mascotas en el refugio” (44,6 %), seguida de “la mascota no está acostumbrada a otras personas” (35,1 %) y “podría causar molestias a quienes no tienen mascotas” (34,2 %), entre otras.

En cuanto a las medidas de prevención de desastres relacionadas con las mascotas, solo el 4,4 % respondió que “se prepara bastante” y el 15,6 % que “se prepara”, lo que en conjunto apenas alcanza el 20 %. Además, únicamente el 11,6 % afirmó conocer el sistema de acogida de mascotas en el refugio designado más cercano.

En Japón, un país que sufre con frecuencia terremotos, lluvias torrenciales y otros desastres, conviene recordar el principio de “más vale prevenir que lamentar” también en lo que respecta a la preparación para las mascotas, empezando por informarse sobre la situación del refugio de evacuación más cercano.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)