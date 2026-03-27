Más del 60 % de los alumnos de primaria no saben el número de móvil de sus padres

Restricciones en las comunicaciones, baterías agotadas... En caso de catástrofe, el teléfono inteligente deja de ser infalible. Si damos por sentada su comodidad podríamos vernos incapaces de contactar con los nuestros en un momento crítico.

Si guarda el número en su teléfono, ¿realmente necesita memorizarlo?

Una encuesta realizada en febrero por Mitsui Sumitomo Insurance Agency Service a 1.000 madres con hijos en primaria reveló que solo el 25,6 % de los alumnos de los primeros cursos de primaria y el 31,8 % de los de los cursos superiores de primaria podían decir el número de móvil de sus padres de memoria, o “probablemente podrían”. Aproximadamente el 60 % de los padres reconoce que sus hijos no pueden decir de memoria su número de móvil.

Bajo conocimiento del servicio de mensajes de emergencia

El método más socorrido por los padres para contactar con sus hijos en caso de desastre es el uso de aplicaciones de mensajería como LINE, con un 25,8 %. Si sumamos el 13,0 % que confía en las llamadas de voz convencionales, cerca del 40 % depende totalmente del smartphone. Por el contrario, solo el 2,5 % eligió el Servicio de Mensajes de Emergencia (171), mientras que casi un 40 % de las familias aún no ha decidido un método concreto.

El Servicio de Mensajes de Emergencia (171) es un servicio que permite grabar mensajes desde teléfonos públicos u otras terminales para confirmar el paradero o los puntos de encuentro, entre otros datos. Sin embargo, no resulta útil en una emergencia si la familia no ha acordado y memorizado previamente un número clave.

Aunque el 65,6 % afirma “haber oído hablar” del servicio, solo el 20,5 % sabe cómo utilizarlo. Más preocupante aún es que solo el 11,4 % comparte un número clave con su familia. Existe una brecha abismal entre “conocer la existencia” del servicio y “ser capaz de usarlo”.

NTT ofrece simulacros del servicio 171 los días 1 y 15 de cada mes, así como durante la Semana de Prevención de Desastres en torno al 1 de septiembre. Es fundamental practicar en familia con antelación para poder reaccionar correctamente ante una emergencia.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)