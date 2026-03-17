La temporada de cerezos en flor de 2026: comienzo y plena floración en Japón

¡Ya llegó la primavera! Estos son los lugares de Japón en los que los cerezos han comenzado a florecer en esta temporada de sakura de 2026.

Comienza la temporada de los cerezos en flor

La temporada de floración de los cerezos en Japón en 2026 comenzó el 16 de marzo con la apertura de las primeras flores en la prefectura de Kōchi. Esto ocurrió seis días antes de lo habitual y una semana antes que en 2025.

El “comienzo de la floración” se declara cuando el árbol de referencia oficial de la región correspondiente muestra entre cinco y seis capullos abiertos. Por su parte, la “plena floración” se declara cuando alrededor del 80 % de las flores del árbol de referencia han abierto sus pétalos.

A continuación se ofrecen detalles sobre el estado de la floración del sakura en 11 ciudades japonesas.

Comienzo y plena floración de los cerezos somei-yoshino (2026)

Comienzo Plena floración (pronóstico) Kagoshima 6 de abril Fukuoka 29 de marzo Kōchi 16 de marzo 27 de marzo Hiroshima 30 de marzo Osaka 31 de marzo Kioto 1 de abril Nagoya 28 de marzo Kanazawa 6 de abril Tokio 27 de marzo Sendai 8 de abril Sapporo 28 de abril

Creado por nippon.com a partir de los datos de la Agencia Meteorológica de Japón sobre las fechas observadas del comienzo de la floración y de las previsiones de la Corporación Meteorológica de Japón del 12 de marzo sobre la plena floración.

Galería de cerezos en flor en Tokio y alrededores



El castillo de Odawara, en la prefectura de Kanagawa, que en su día fue el cuartel del poderoso clan Hōjō. (© PhotoAC)



Sankeien, un jardín tradicional en Yokohama, Kanagawa. (© PhotoAC)



Kodama Senbonzakura en Honjō, Saitama, donde 1.100 cerezos se alinean en la ribera del río. (© PhotoAC)



Sakura en el parque Sakitama Kofun, en Saitama, donde nueve grandes túmulos que fueron erigidos entre los siglos V y VII. (© PhotoAC)



La ruta ciclista Hanamigawa se extiende unos 13 kilómetros en Chiba, en la prefectura homónima. (© PhotoAC)



El parque Mobara, en Mobara, Chiba, es un enclave famoso para contemplar los sakura, con 2.850 cerezos y una iluminación espectacular. (© PhotoAC)



El estanque Hōjō Ōike en Tsukuba, Ibaraki, donde los cerezos florecen con el monte Tsukuba de fondo. (© Photo AC)

Material de referencia

Estado de floración de los cerezos en 2026 (en japonés), de la Agencia Meteorológica de Japón.

(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)