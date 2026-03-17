La temporada de cerezos en flor de 2026: comienzo y plena floración en Japón

La temporada de cerezos en flor de 2026: comienzo y plena floración en JapónGuía de Japón Turismo
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Comienza la temporada de los cerezos en flor
La temporada de floración de los cerezos en Japón en 2026 comenzó el 16 de marzo con la apertura de las primeras flores en la prefectura de Kōchi. Esto ocurrió seis días antes de lo habitual y una semana antes que en 2025.
El “comienzo de la floración” se declara cuando el árbol de referencia oficial de la región correspondiente muestra entre cinco y seis capullos abiertos. Por su parte, la “plena floración” se declara cuando alrededor del 80 % de las flores del árbol de referencia han abierto sus pétalos.
A continuación se ofrecen detalles sobre el estado de la floración del sakura en 11 ciudades japonesas.
Comienzo y plena floración de los cerezos somei-yoshino (2026)
|Comienzo
|Plena floración (pronóstico)
|Kagoshima
|6 de abril
|Fukuoka
|29 de marzo
|Kōchi
|16 de marzo
|27 de marzo
|Hiroshima
|30 de marzo
|Osaka
|31 de marzo
|Kioto
|1 de abril
|Nagoya
|28 de marzo
|Kanazawa
|6 de abril
|Tokio
|27 de marzo
|Sendai
|8 de abril
|Sapporo
|28 de abril
Creado por nippon.com a partir de los datos de la Agencia Meteorológica de Japón sobre las fechas observadas del comienzo de la floración y de las previsiones de la Corporación Meteorológica de Japón del 12 de marzo sobre la plena floración.
Galería de cerezos en flor en Tokio y alrededores
Material de referencia
- Estado de floración de los cerezos en 2026 (en japonés), de la Agencia Meteorológica de Japón.
(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)