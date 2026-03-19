Cumbres históricas entre los líderes de Japón y EE. UU.

La primera ministra Takaichi Sanae y el presidente estadounidense Donald Trump celebrarán una cumbre el 19 de marzo. Repasamos algunos encuentros históricos entre los líderes de Japón y Estados Unidos.

La negociación de un Tratado de Seguridad Japón-EE. UU. revisado

Junio de 1957, el primer ministro Kishi Nobusuke y el presidente Dwight D. Eisenhower (Washington)

En medio de un creciente descontento con el tratado de seguridad firmado entre ambos países en 1951, Kishi visitó Washington para reunirse con Eisenhower. Tras la cumbre, ambos líderes firmaron una declaración conjunta en la que se establecía un comité para revisar el tratado y reducir considerablemente el número de tropas estadounidenses estacionadas en Japón. El tratado revisado se firmó el 19 de enero de 1960.

Un acuerdo nuclear secreto para la devolución de Okinawa

Noviembre de 1969, el primer ministro Satō Eisaku y el presidente Richard Nixon (Washington)

Satō, quien asumió el cargo en noviembre de 1964, realizó intensas gestiones para lograr la devolución de Okinawa, planteando la cuestión al presidente Lyndon B. Johnson en enero de 1965 y convirtiéndose en el primer mandatario japonés desde el final de la guerra en visitar la región en agosto de ese mismo año. Durante su reunión de noviembre de 1969 con Nixon, ambos líderes firmaron un acuerdo secreto que permitía la reintroducción de armas nucleares en Japón en circunstancias de emergencia. El 21 de noviembre, Satō y Nixon emitieron una declaración conjunta en la que anunciaban que Okinawa volvería a la soberanía japonesa para 1972, sin armas nucleares, al igual que el Japón continental.

El destino común de “Ron” y “Yasu”

1983, el primer ministro Nakasone Yasuhiro y el presidente Ronald Reagan (Washington en enero y Tokio en noviembre)

Tras llegar al poder en noviembre de 1982, Nakasone se centró en reconstruir la relación entre Japón y Estados Unidos después de las disputas en materia de defensa y comercio. Japón había acumulado un amplio superávit comercial basado en sus exportaciones a Estados Unidos, que deseaba que su aliado impulsara la demanda interna y abriera sus mercados. Durante su visita a Washington en enero, Nakasone afirmó que ambos países compartían un “destino común”. Cuando Reagan viajó a Japón en noviembre, Nakasone invitó al presidente y a su esposa a su villa de montaña en el oeste de Tokio, y ambos líderes establecieron una estrecha relación, llamándose mutuamente “Ron” y “Yasu”. Posteriormente, Nakasone emprendió una serie de privatizaciones, entre ellas la del servicio ferroviario nacional.



El presidente Reagan (a la izquierda) hablando con el primer ministro Nakasone en Tokio el 10 de noviembre de 1983. (© Jiji)

Las Fuerzas de Autodefensa se involucran en la “guerra contra el terrorismo”

Junio de 2001, el primer ministro Koizumi Jun’ichirō y el presidente George W. Bush (Washington)

Koizumi y Bush se reunieron por primera vez en Camp David, cerca de Washington, en junio de 2001, después de que ambos llegaran al poder a comienzos de ese mismo año. Ambos eran aficionados al béisbol y desarrollaron una amistad personal. Tras los atentados del 11 de septiembre de ese año, Koizumi envió buques de la Fuerza Marítima de Autodefensa al océano Índico para apoyar la guerra contra el terrorismo. Las Fuerzas de Autodefensa también desempeñaron un papel limitado en la guerra de Irak a partir de 2004. Durante la visita de Koizumi en 2006, ambos líderes volaron juntos en el Air Force One en una famosa visita a la residencia de Elvis Presley, Graceland, en Memphis, Tennessee.

Una reconciliación simbólica

Mayo de 2016, el primer ministro Abe Shinzō y el presidente Barack Obama (Hiroshima)

Obama, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009 en parte por su visión de un mundo libre de armas nucleares, visitó el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima junto a Abe el 27 de mayo de 2016. Ambos realizaron ofrendas florales y visitaron brevemente el Museo Conmemorativo de la Paz. En diciembre, durante su estancia en Hawái, Abe acudió al Centro de Visitantes de Pearl Harbor y al monumento conmemorativo del USS Arizona, aproximadamente 75 años después del ataque japonés sobre dicho enclave.

La diplomacia del golf

Febrero de 2017, el primer ministro Abe Shinzō y el presidente Donald Trump (Washington)

Abe se reunió con Trump poco después de la llegada del líder estadounidense a la Casa Blanca para mantener conversaciones el 10 de febrero. Trump había expresado su descontento con la alianza entre ambos países, pero la declaración conjunta dejó claro el respaldo de Estados Unidos a la defensa de Japón, incluida la aplicación del Tratado de Seguridad conjunto a las islas Senkaku. Tras la cumbre, ambos líderes jugaron al golf en Palm Beach, Florida. Esto se convirtió en una tradición, celebrándose finalmente un total de cinco rondas de “diplomacia del golf”.



El primer ministro Abe (a la izquierda) estrecha su mano con el presidente Trump en la cumbre celebrada en Nueva York el 26 de septiembre de 2018. (© AFP/Jiji)

Solidaridad ante China

Abril de 2021, el primer ministro Suga Yoshihide y el presidente Joe Biden (Washington)

Suga se convirtió en el primer líder extranjero en visitar Estados Unidos tras el inicio de la Administración Biden en enero. Su cumbre puso de manifiesto cómo la competencia con China se había convertido en un tema central de la diplomacia estadounidense. En su declaración conjunta, acordaron “oponerse a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo en el mar de China Oriental” y objetaron las “reclamaciones y actividades marítimas ilegales de China en el mar de China Meridional”. Estados Unidos también “reafirmó su firme apoyo a la defensa de Japón”. En agosto de 2023, el primer ministro Kishida Fumio y el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol participaron en una cumbre trilateral con Biden en Camp David.



El primer ministro Suga, a la izquierda, y el presidente Biden durante una rueda de prensa después de la cumbre celebrada el 16 de abril de 2021. (© AFP/Jiji)

Material de referencia

(Imagen del encabezado: la portada del Washington Post del 1 de julio del 2006 muestra una fotografía del primer ministro Koizumi Jun’ichirō imitando a Elvis Presley. © Jiji.)